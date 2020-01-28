В скором времени в Одессе автомобилисты не смогут парковаться на улице Пушкинской, а на Пантелеймоновской хотят оградить трамвай от машин

Как пишет Politeka.net, об этом шла речь в ходе аппаратного совещании в одесском горсовете.

В частности, директор департамента транспорта Александр Илько рассказал о планах внедрения выделенных полос для транспорта в Одессе.

Чиновник отметил, что эксперимент с выделенной полосой для троллейбусов и маршрутках на Ришельевской показал себя успешно. Тем не менее, нарушители постоянно блокируют полосу, с чем борются патрульные.

За прошедшую неделю составлено 56 протоколов, общая сумма штрафов 28 560 гривен. При этом есть тенденция к уменьшению количества нарушений.

Кроме того, практически готов проект по выделенной полосе по дороге на поселок Котовского. Для его реализации необходимо расширить дорогу и перенести около десятка электроопор освещения.

В ближайшее время начнутся работы.

Также обсуждался проект создания выделенной полосы на Пушкинской улице, однако чиновники пришли к выводу, что там нецелесообразно делать такую полосу, так как весь транспорт все время поворачивает налево — на перекрестке с Большой Арнаутской, на Жуковского и Греческой. Вместо выделенной полосы дорогу расширят до 4 полос, а вдоль обочины запретят праковку. Правда, не везде, а только от Пантелеймоновской до Большой Арнаутской.

Чиновники решили отдельно обсудить решение проблемы с движением трамваев по улице Пантелемоновской напротив Привоза.

Они планируют оградить рельсы от остального автотранспорта. Результаты обсуждения пока не известны. Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что это ненормально, когда по Французскому бульвару трамвай маршрута №5 проезжает за 10 минут, а возле Привоза стоит час. Он потребовал от чиновников решения проблемы.

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