В курортном поселке Затока жители митинговали против произвола местных властей, которые дерибанят землю и отдают побережье под застройку

Об этом сообщает Думская. (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца)

Полсотни разгневанных людей собрались на акцию протеста возле здания поселкового совета. Жители возмущены тем, что представители местной власти безнаказанно проворачивают схемы по захвату земельных участков предпринимателей, а побережье отдают под застройку.

«Выступаем против проведения тайных сессий, чтобы они землю не присваивали себе. Хотим, чтобы решения выкладывал на своем сайте, чтобы все было честно и прозрачно», — рассказала протестующая.

Организовал митинг адвокат Станислав Клименко, который ведет около десятка «земельных» дел в Затоке.

Как рассказал юрист, сессии поссовета проводят в закрытом режиме и после каждой из них предпринимателей поселка ждут «сюрпризы» — разрывы арендных соглашений или просто внезапная смена собственника участка.

Он отметил, что желающих принять участие в митинге было больше, но некоторые боятся.

«Секретарь поссовета обвиняется в организации заказного убийства. Люди разумно полагают, что с ними тоже может что-то произойти в плане криминала. Они попросту боятся за свою жизнь, за свое имущество», - пояснил он.

Ранее мы сообщали, в Одессе под стенами мэрии люди собрались на митинг против застройки склонов на Фонтане, санатория «Красные зори» и Польского спуска.

«Я считаю, что нужно ввести мораторий на застройки склонов и проверить все разрешительные документы, которые выдавались на застройки склонов. Мы выражаем свою гражданскую позицию, потому что невозможно терпеть. Нам обещали, что внесут наш вопрос на сессию. Мы были на комиссии, пока ждем, у нас мирный протест», — говорит одессит Станислав Синицин.

Как рассказал одесский активист Юрий Дьяченко, вчера на земельной комиссии решили внести в повестку несколько вопросов о застройке склонов, и люди пришли напомнить чиновникам, к чему такие голосования приводят в итоге.

Митинг в Затоке Активисты и жители Затоки собрались на протест перед стенами поселкового совета. Однако в рабочее время чиновников на месте не оказалось. Gepostet von Думская ТВ am Dienstag, 28. Januar 2020

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