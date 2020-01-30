В Одессе без вести пропала 16-летняя девушка, которая уже четвертые сутки не выходит на связь

Об этом Politeka.net, узнала из сообщений, которые обнародовала пресс-служба ГУНП в Одесской области, сегодня в четверг, 30 января.

Как стало известно, Соня Байрачная, 2003 года рождения, 26 января ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

"Пропавшей на вид 16-17 лет, рост примерно 175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые длинные и вьющиеся, глаза голубые, лицо овальное, брови широкие", - отмечают в полиции.

Была одета в джинсы темно-серого цвета, свитер черного цвета, куртка с капюшоном темно-зеленого цвета, на капюшоне мех розового цвета, ботинки черного цвета.

"Просьба всех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, сообщать в Малиновское отделение полиции по телефону: (048) 765-75-27 или на спецлинию «102», - говорится в сообщении.

Еще один несовершеннолетний не вернулся домой в Одессе.



Киевским отделом полиции в г. Одессе разыскивается Заем Никита, 2003 г. н., который ушел из дома и не вернулся.

Приметы парня: рост 150-155 см, волосы русые, худощавого телосложения.

Был одет: в бежевые ботинки, темную куртку с бежевыми вставками, белую кофту с синими полосками, темную кепку.

С любой информацией о местонахождении парня, просьба сообщать по телефонам: (048) 766-89-98, (048) 766-90-34 или на спецлинию «102».

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