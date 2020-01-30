Суд наказал одессита, который в запрещенной российской соцсети «ВКонтакте», постил антигосударственные лозунги и обзывал украинских бойцов
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Киевского районного суда.
Согласно решению, житель Одессы в интернете призывал жителей южной и юго-восточной части территории Украины отделиться, а также обзывал украинских военных. Всего он оставил 4 таких поста: три в 2014 году и еще один в 2016.
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Отмечается, что мужчина признал себя виновным и 21 января 2020 года заключил сделку с прокурором.
При этом суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, но от реального наказания освободил, назначив 3 года условно.
Кроме того, одесситу придется возместить государству 10 990 грн, которые потратили на проведение лингвистической экспертизы.
Ранее мы писали, в Одессе бизнесмен с антиукраинской позицией решил закрыть свой скандальный ресторан.
Об этом сам хозяин Дмитрий Копылов сообщил на своей странице в Фейсбук.
По его словам, заведение «Че Гевара», что на проспекте Шевченко, работало в убыток, потому что его сторонились клиенты, не имеющие желания финансировать пророссийского сепаратиста.
«Чтобы выдать зарплату персоналу, приходилось из дома деньги таскать. До переворота дела шли нормально, а потом все хуже и хуже. Плюс нельзя мешать свои взгляды и политику с бизнесом. Много перестало ко мне людей ходить, в связи с тем, что я сепаратист. Так и говорили, «у вас владелец сепар, не пойдем к вам». Плюс многие меня знают, не могу в скидке отказать», — пожаловался бизнесмен.
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