Чиновники из одесской мэрии испугались вспышки китайского коронавируса и гриппа, и решили обезопасить себя на работе
Об этом сообщает издание Пушкинская.
В частности, при в ходе в мэрию Одессы всем посетителям меряют температуру и выдают защитные маски. Такие меры безопасности против гриппа, а также китайского коронавируса были приняты 30 января во время заседания исполкома горсовета.
Маски и тепловизор предоставила Одесская областная организация "Красного креста".
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По словам сотрудницы организации Людмилы Витюковой, которая дежурит на входе в мэрию, никто не заставляет людей, входящих в здание, брать маски и измерять температуру – посетители делают это добровольно.
Ранее мы писали, в Одессе паникуют из-за опасности заражения
китайским коронавирусом в питьевой воде.
Однако пресс-служба филиала «Инфоксводоканал» отреагировала на ситуацию.
Сотрудники водоканала заявили, что эти сообщения содержат недостоверную информацию и носят провокационный характер.
"На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям из реки Днестр, отвечает всем действующим Государственным санитарным нормам и требованиям. Качество воды проверяется круглосуточно по более чем 55 показателям, кроме того её безопасность была подтверждена последними результатами анализов "Одесского лабораторного центра Минздрава Украины", – говорится в сообщении.
В филиале призвали одесситов не поддаваться на провокации и не впадать в панику.
А тем временем, за истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 982 новых случая заболевания пневмонией, вызываемой новым коронавирусом.
Всего в Китае с начала вспышки заболевания подтверждено 9 692 случаев заражения коронавирусом, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписан 171 человек.
Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление
Также Politeka писала, коронавирус в Одессе: вводятся экстренные меры, названы главные зоны риска, на 7 километре переполох
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