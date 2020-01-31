Чиновники из одесской мэрии испугались вспышки китайского коронавируса и гриппа, и решили обезопасить себя на работе

Об этом сообщает издание Пушкинская.

В частности, при в ходе в мэрию Одессы всем посетителям меряют температуру и выдают защитные маски. Такие меры безопасности против гриппа, а также китайского коронавируса были приняты 30 января во время заседания исполкома горсовета.

Маски и тепловизор предоставила Одесская областная организация "Красного креста".

По словам сотрудницы организации Людмилы Витюковой, которая дежурит на входе в мэрию, никто не заставляет людей, входящих в здание, брать маски и измерять температуру – посетители делают это добровольно.

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китайским коронавирусом в питьевой воде.

Однако пресс-служба филиала «Инфоксводоканал» отреагировала на ситуацию.

Сотрудники водоканала заявили, что эти сообщения содержат недостоверную информацию и носят провокационный характер.

"На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям из реки Днестр, отвечает всем действующим Государственным санитарным нормам и требованиям. Качество воды проверяется круглосуточно по более чем 55 показателям, кроме того её безопасность была подтверждена последними результатами анализов "Одесского лабораторного центра Минздрава Украины", – говорится в сообщении.

В филиале призвали одесситов не поддаваться на провокации и не впадать в панику.

А тем временем, за истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 982 новых случая заболевания пневмонией, вызываемой новым коронавирусом.

Всего в Китае с начала вспышки заболевания подтверждено 9 692 случаев заражения коронавирусом, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписан 171 человек.

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