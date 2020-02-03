В Одессе разгорелся не шуточный скандал с пятизвездочным отелем «Калифорния», который отказался принимать туристов из Китая из-за коронавируса
Как передает Politeka.net, соответствующее заявление появилось на стойке регистрации в гостинице, сообщил на страницах соцсетей одессит Борис Баркар.
"Приносим свои извинения, но проживание в отеле гостей из Китая запрещено", – говорится в объявлении на русском и английском языках.
По словам Баркара, по всей видимости, это связано с угрозой распространения коронавируса. Однако он считает, что «такое объявление выглядит как дискриминация".
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Стоит отметить, что отель «Калифорния» находится в самом центре Одессы на улице Еврейской.
Его построил в 2012 году возле Главной синагоги Одессы гражданин США одесского происхождения Павел Шмуклер.
По информации местных
Ранее мы писали, чиновники из одесской мэрии испугались вспышки китайского коронавируса и гриппа, и решили обезопасить себя на работе.
В частности, при в ходе в мэрию Одессы всем посетителям меряют температуру и выдают защитные маски. Такие меры безопасности против гриппа, а также китайского коронавируса были приняты 30 января во время заседания исполкома горсовета.
Маски и тепловизор предоставила Одесская областная организация "Красного креста".
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