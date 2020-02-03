В сети появилось видео, как два водителя троллейбусов передрались между собой
Как пишет Politeka.net, потасовку зафиксировали на камеры очевидцы и разместил в местном паблике. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент случился на остановке "Селекционный институт". Причиной драки стало то, что одному из водителей не понравилось, что второй остановился слишком близко к нему.
Он подошел к коллеге и стал выяснять с ним отношения. Второй в долгу не остался.
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Завязалась драка, за которой наблюдали ошарашенные пассажиры обоих троллейбусов. Кое-кто из них не стал ждать финала и вышел, не заплатив за проезд.
После инцидента каждый из троллейбусников уехал по своему маршруту.
Тем временем в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» отреагировали на случившееся.
«Оба водителя временно отстранены от работы и будут подвергнуты дисциплинарному наказанию. Будет наказан также и руководитель троллейбусного депо за ненадлежащую работу с персоналом», — сообщил представитель КП.
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Причина конфликта неизвестна. По словам очевидцев, в драку вмешался случайный прохожий, который распылил газовый баллончик в лицо одному из драчунов и ушел.
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