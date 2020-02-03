Получивший свободу после обмена антимайдановец и фигурант дела «2 мая» Евгений Мефедов планирует стать депутатом

Об этом сообщает местное издание « Думская »

По информации издания, учредительный съезд новой российской партии «За правду» состоялся 1 февраля в Москве.

Вместе с Мефедовым в «За правду» вошли любитель боевиков «ЛДНР» украинофоб Иван Охлобыстин, вышедший в тираж американский актер Стивен Сигал и экс-советник главы террористической «ДНР» Александр Казаков.

Отметим, что Евгений Мефедов является гражданином РФ, его в составе других сепаратистов и госизменников обменяли в сентябре прошлого года на украинских политзаключенных.

Ранее мы писали, под Одессой отличилась местная чиновница-любительница «русского мира», которая стала посмешищем в сети после нелепой вечеринки.

В частности, в Фонтанке глава сельсовета Наталья Мишина устроила императорское карнавальное шествие, а сама нарядилась в костюм российской императрицы.

"А вот недавно Наталья устроила вечеринку вместе с местными чиновниками. Мишина в роли российской императрицы, а другие - ее "придворные". 2020 на улице. В нормальной стране она бы уже давно сидела. Но у нас она продолжает сидеть на схемах, воровать деньги из бюджета и пропагандировать идеи оккупантов", - отмечает Стерненко.

Увиденное вызвало бурную дискуссию среди пользователей сети, которые предположили, что такие развлечения заставляют усомниться в душевном здоровье участников. Некоторые посетовали, куда смотрит СБУ, так как любители "русского мира" и дальше продолжают вольготно себя чувствовать в Одессе.

«Это клиника! У них что-то с мозгами, или лечить, или безнадега", «Боже, какой ад», «На здоровую голову такое не натянешь»,

"Карнавал моральных уродов", "То у них ролевые игры", "Бал ваты – это феерично",- пишут в сети.

Напомним, любителя России настигла расплата на Одесчине: "занимался вербовкой и не только"

Как сообщала Politeka, интернет -агитатор пойман на горячем в Одессе: «ждет каждого»

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