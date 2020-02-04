В сети набирает популярности публикация коренного одессита об украинском языке

Потомственный одессит Алексей Ляшенко-Белецкий на своей странице в Фейсбуке призвал всех жителей Одессы разговаривать на украинском языке, пишет Рoliteka.net

«В Одессе, когда меня, одессита в минимум четвертом поколении, пытаются унизить украинской, я очень доходчиво объясняю, что тамбовский диалект не является признаком одессита», - пишет он.

Сделав небольшой экскурс в историю, мужчина убежден, что русский язык Одессе навязали приезжие из России, а сами жители позволили им уничтожить культурное и языковое наследство из-за недостаточного самоуважения.

«Аутентичный колоритный "одесский язык", смесь украинского, идиш, иврита и других языков, почти потеряно. Именно благодаря тотальной русификации, и ... недостаточному самоуважению одесситов», - продолжает он.

Настоящим "одесским языком", написаны книги Бабеля и Катаева, однако такой язык, по мнению автора, навсегда отошел в прошлое, Алексей приводит в пример многие названия предместий и окраин Одессы, который пошли от казацких слов.

"Пересыпь, Бугаевка, Чубаевка, Куяльницкие хутора, Усатово, Нерубайское, Водяная балка, Кривая балка, Бурлачья балка - это все УКРАИНСКИЕ, КАЗАЦКИЕ названия УКРАИНСКИХ исторических районов Одессы и ее предместий. Которые существовали за столетие до немецкой с*чки Екатерины II", – пишет Алексей Ляшенко-Белецкий.

Позже, по словам автора, началась русификация и планомерное заселение Одесского региона "гостями" из далеких русских губерний. Поэтому современным одесситам, по словам автора, следует перестать разговаривать на колониальном диалекте.

"Украинцы-Одесситы, хватит разговаривать колониальным диалектом! Не унижайте свое достоинство. Русский является родным для россиян, а для вас это позорный смешной ПРОВИНЦИАЛИЗМ", – призывает авто, добавляя, что хочет растить детей в украиноязычной Одессе.

Его публикация за 2 дня набрала почти 9 тысяч лайков, огромное количество комментариев и репостов.

Вот как комментируют украинцы его пост.

«Я думала в Одессе таких людей уже не осталось. Большое спасибо за вашу позицию»,

«Как приятно читать такие посты умных, образованных, самодостаточных людей, знающих свою ценность и осознающих ценность других. Спасибо»,

«А что, все правильно. Одеса наша изюминка, свой стиль, свой язык, свои непревзойденные шутки. Не предавайте своих предков»,

"Слава одесским патриотам!", "Если будет язык, будет Украина",

«Уважение и уважение настоящим УКРАИНСКИЙ Одесситам»,

«Спасибо очень приятно, я тоже одесситка, стараюсь разговаривать украинскими, столько гадостей наслушалась в свою сторону за Украинскую язык даже с матами это очень больно, но есть в Одессе люди которые радуются украинскому языку, пытаются разговаривать украинскими, выражают благодарность за Украинскую язык и это очень приятно, большое уважение и благодарность этим людям !!! А как иначе это наша страна Украина !!!»

"В Одессе есть много вменяемых проукраински настроенных людей, которые разговаривают на русском, но признают украинский как государственный. Помним об этом, уважаем их", - поддержали авто украинцы.

Но нашли и такие, кто не согласился с автором.

"Ты что-то перепутал, Одессу, Николаев, Херсон основала Екатерина. И потом эти земли отдали Украине. А раньше тут была турецкая земля аж до южного Буга",- написал один из жителей Одессы.

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