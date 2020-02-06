Непогода разбушевалась не на шутку

Непогода наделала немало бед в Одесской области

Шквальный ветер снес крышу на здании сельсовета в одном из населенных пунктов региона, об этом сообщает " Думская " со ссылкой на очевидцев.

Инцидент случился в среду, 5 февраля, в Новоселовке Подольского района.

На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер сорвал кровлю и разбросал ее по земле.

К счастью, всё обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее мы писали, из-за осложнения погодный условий: шквального ветер, налипания мокрого снега в Одесской области были обесточены 137 населенных пунктов, сообщает пресс-служба регионального ГСЧС.

Сейчас к восстановлению электроэнергии привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, было принято решение временно ограничить движение грузовиков с 3.30 6 февраля на трассе Одесса-Рени.

В ночь на 6 февраля разбушевавшаяся стихия наделала немало бед и в Одессе.

Только за одну ночь были повалены 38 деревьев по всем районам города.

Также мы сообщали, что в Одесской области из-за снежных заносов приостановлена работа на украинско-молдавской границе.

В Болградском районе Одесской области в связи со снежными заносами невозможно проехать по дороге, ведущей к пунктам пропуска «Новые Трояны» и «Железнодорожное».

Также отметим, что дорога между украинским пунктом пропуска «Виноградовка» и молдавским «Вулканешты» имеет значительный снежный покров.

Сотрудники погранслужбы уже оказали помощь трем легковым автомобилям, застрявшим в заносах между этими пунктами.

Напомним, что снежная стихия нанесла удар по Одесчине, дороги заблокированы: кадры разрушений

Также Politeka писала, что погода сорвалась с цепи, украинцев предупредили о надвигающемся ударе: "шквальный ветер и...".

А еще Politeka сообщала, что похолодание ворвется в Украину, погода готовит жесткий удар: к чему готовиться.