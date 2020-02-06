Непогода наделала немало бед в Одесской области
Шквальный ветер снес крышу на здании сельсовета в одном из населенных пунктов региона, об этом сообщает "
Инцидент случился в среду, 5 февраля, в Новоселовке Подольского района.
На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер сорвал кровлю и разбросал ее по земле.
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К счастью, всё обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее мы писали, из-за осложнения погодный условий: шквального ветер, налипания мокрого снега в Одесской области были обесточены 137 населенных пунктов, сообщает пресс-служба регионального ГСЧС.
Сейчас к восстановлению электроэнергии привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, было принято решение временно ограничить движение грузовиков с 3.30 6 февраля на трассе Одесса-Рени.
В ночь на 6 февраля разбушевавшаяся стихия наделала немало бед и в Одессе.
Только за одну ночь были повалены 38 деревьев по всем районам города.
Также мы сообщали, что в Одесской области из-за снежных заносов приостановлена работа на украинско-молдавской границе.
В Болградском районе Одесской области в связи со снежными заносами невозможно проехать по дороге, ведущей к пунктам пропуска «Новые Трояны» и «Железнодорожное».
Также отметим, что дорога между украинским пунктом пропуска «Виноградовка» и молдавским «Вулканешты» имеет значительный снежный покров.
Сотрудники погранслужбы уже оказали помощь трем легковым автомобилям, застрявшим в заносах между этими пунктами.
Напомним, что снежная стихия нанесла удар по Одесчине, дороги заблокированы: кадры разрушений
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