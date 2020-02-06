Мэру Одессы Геннадию Труханову не понравилось, что любитель маршала Жукова депутат от «Оппоблока» Богдан Гиганов раскрасил свой офис в цвета украинского флага

Как сообщают местные СМИ , Труханов попросил Гиганова перекрасить свою приемную, которая расположена на улице Пироговской, 19. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Оно, конечно, неплохо смотрится в государственных цветах, но все-таки давайте не выделяться», — заявил Труханов в ходе сессии горсовета.

Городской голова отметил, что дом №19 на Пироговской является памятником архитектуры, и его фасад нужно привести в соответствие с паспортом.

Перекрасить свою приемную в цвета флага Украины депутат от «Оппоблока» решился после эпопеи с защитой и демонтажем барельефа маршалу Жукову.

Тогда активисты патриотический организаций раскрасили приемную граффити. И чтобы уберечь от дальнейших нападок Богдан Гиганов перекрасил ее в цвета украинского флага.

Ранее мы писали, в Одессе активисты и студенты демонтировали последний барельеф одиозному советскому маршалу Георгию Жукову на здании местного вуза.

Он висел на стене дома № 62 по ул. Новосельского, где размещается общежитие и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова.

Отмечается, что патриотические организации уже пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом о декоммунизации, однако в вузе сообщили, что мемориальная доска Жукову не находится на балансе университета.

Поэтому активисты и студенты этого вуза решили взять дело в свои руки и самостоятельно провести демонтаж барельефа, однако им даже пытались помешать пророссийские граждане под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова. Уточняется, что драки дело не дошло. В результате барельеф вывезли на машине в неизвестном направлении.

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