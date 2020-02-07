Посреди одесского двора в центре города вырос уродливый нахалстрой, который местные жители прозвали «избушка на курьих ножка»
Об этом пишет «
Как рассказали местные жители, возводить ее начали летом прошлого года во дворе дома №43 на улице Успенской.
Согласно информации ГАСКа, в июле прошлого года нежилой флигель из ракушечника выкупила некая гражданка и сообщила о начале его реконструкции. По декларации, она должна была разделить помещение на две квартиры, но вместо этого начала строить над ним "избушку" из металлического каркаса и вагонки.
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В конце декабря городской департамент архитектуры указал хозяйке на отклонение от норм строительства в историческом центре и составил на женщину протокол.
Отмечается, что чиновники собираются обратиться в суд с иском о демонтаже незаконной "избушки на курьих ножках".
Ранее мы писали, в частном секторе Одессы ради новой стройки принялись уничтожать деревья.
В пятницу, 7 февраля, одесситы вышли на митинг против незаконного строительства на улице Тульской. Терпение людей закончилось, когда они обнаружили несколько спиленных деревьев возле стройплощадки.
«Вырубили деревья вчера. Сегодня продолжаются стычки с застройщиками, уже были драки. Здесь куча "титушек" и полиции. Мы вышли разбираться, – говорит возмущенный одессит по имени Александр.
Местные жители обратили внимания, что деревья пометили цифрами и они уверены, что их скоро срежут.
Тем временем, представитель застройщика утверждает, что у фирмы есть все разрешительные документы для выполнения строительных работ на этой площадке, также имеется согласованная с полицией схема организации проезда и схема благоустройства территории.
О людях с травматическим оружием, которые, по словам местных жителей, прибыли к стройплощадке, ему ничего неизвестно.
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