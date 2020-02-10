Масштабный пожар поглотил 20 автомобилей в Одессе
О ЧП сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Рoliteka.net
По словам спасателей, рано утром, 10 февраля около 04:19 поступил сигнал о возгорании автомобилей на штрафплощадке на Тираспольском шоссе.
«В 04:27 пожарные прибыли на место вызова и установили, что горят автомобили на территории специализированного штрафплощадке временного задержания автомобилей и мототранспорта», - рассказали в ведомстве.
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Уже в 04:50 сотрудники службы спасения локализовали возгорание и окончательно ликвидировали его в 05:12.
В результате пожара огнем уничтожено 20 автомобилей, 3 повреждено и спасены 150 авто. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.
К счастью, погибших и пострадавших нет.Причина пожара и ущерб устанавливаются.
«От ГСЧС привлекались пять единиц пожарной техники 21 человек личного состава», - добавили в службе.
В тоже время в полиции прокомментировали информацию, отметив, что сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и спасатели. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, правовая квалификация ей будет дана по результатам проверки.
Ранее мы писали, в городе Рени Одесской области загорелся автобус с бойцами Нацгвардии внутри.
ЧП с автобусом случилось в центре Рени, при этом внутри транспортного средства находились более десятка нацгвардейцев.
По рассказам женщины, она ждала маршрутное такси на остановке, когда увидела, как из-под капота автобуса повалил дым.
Водитель срочно высадил всех находившихся внутри бойцов.
Напомним, адский пожар в отеле Одессы обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил еще один рынок в Одессе: «плотный дым и гарь по всему району», кадры ЧП
Также Politeka писала, ужасный пожар в Одессе: пострадала многодетная семья, кадры