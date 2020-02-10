Если эксперимент будет успешным, он заработает и на других маршрутах.

В Одессе появился первый трамвай, в котором можно расплатиться за проезд банковской картой

Об этом сообщает информационный портал "Пассажирский транспорт".

Эксперимент запущен с 7 февраля в одесском трамвае №21, который курсирует по от Тираспольской площади в центре Одессы до Заставы-II - через улицы Тираспольскую, Прохоровскую и Дальницкую.

Отмечается, что в каждом из вагонов, обслуживающих маршрут, установлено по одному терминалу в рамках партнерского соглашения между "Одесгорэлектротранс", банком "Восток" и системы "Mastercard".

Оплатить проезд можно с помощью "бесконтактной" банковской картой или смартфона с NFC-модулем.

По итогам эксперимента, его действие может быть расширено. Причем для удобства пассажиров в салоне таких терминалов будет три. В будущем они могут стать элементом общей системы электронного билета.

Для того, чтобы оплатить проезд необходимо поднести к выделенной области терминала банковскую карточку с опцией бесконтактной оплаты (Pay Pass) или смартфон, оснащенный NFC-модулем и с программным обеспечением, поддерживающим бесконтактные системы оплаты.

«Терминал автоматически проводит транзакцию, списывая со счета 5 гривен и распечатывает чек-билет. При успешной оплате проезда терминал также выдает короткий звуковой сигнал и подсвечивает зеленым светом место выдачи билета», - говорится в публикации.

В результате пассажир получает, который желательно показать кондуктору или водителю при выходе.

Уточняется, что в салоне также есть инструкция по использованию терминала для оплаты проезда.

Ранее мы писали, в Одессе пассажирам трамвая пришлось толкать вагон, который заглох.

Инцидент произошел на Лидерсовском бульваре возле парка Шевченко.

Очевидцы зафиксировали, как группа мужчин толкала трамвай, который заходил на круг и неожиданно заглох. Они пытались сдвинуться с места многотонную махину.

Напомним, ЧП с трамваем в Одессе: "снесло и отбросило на дорогу", кадры

А еще Politeka писала, автохам парализовал движение трамваев в Одессе, люди на нервах: кадры беспредела

Также Politeka сообщала, одесситов разозлил автохам из России: «Этого еще не хватало», кадры позора