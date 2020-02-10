Родственники ищут украинского моряка, который бесследно исчез у берегов США

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила его супруга одесситка Наталья Литвиненко, пишет Рoliteka.net

По словам женщины, 41-летний Денис Литвиненко пропал во время рейса недалеко от берегов США.

«Пропал второй механик судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала она.

Наталья Литвиненко призвала помочь в поисках ее родственника.

«Прошу отозваться всех, кто работал с ним на одном судне.

Отзовитесь все те, у кого есть какая-либо информация про экипаж судна», - написала одесситка 8 февраля.

Известно, что Литвиненко находился на борту судна Star Aquila, которое шло под флагом Маршалловых островов и находилось в управлении греческой компании Star Bulk Carriers. Исчезновение 41-летнего моряка заметили утром 23 января. Последний раз коллеги видели его 22 января в 17:30. Предположительно, украинец бесследно исчез в 12 морских милях к югу от острова Дофин, штат Алабама.

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Как сообщил в Facebook глава мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, Андрей Клименко, ЧП произошло 4 декабря.

Согласно информации, корабль с грузом направлялся под флагом Либерии из Елевсиса в турецкий Гемлик. Между островами Лесбос и Скирос он попал в шторм. Из-за этого произоршло смещения груза и судно опасно накренилось. В 4 утра капитан подал сигнал бедствия.

Сообщается , что в спасательной операции участвовало несколько кораблей и три вертолета, которые эвакуировали 14 членов экипажа — граждан Украины (по всей видимости, все они жители Одесской области). Их доставили в центр здоровья острова Скирос.

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