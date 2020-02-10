Провисела всего пару часов и тут...

В Одессе пророссийски настроенные граждане рьяно желают сохранить «историческую память» в облике маршала Жукова, однако их постигло очередное разочарование

В частности, новая табличка одиозному советскому полководцу, которого также именуют «кровавым мясником» Георгию Жукову, провисела всего пару часов, а после ее разбили одесские патриоты. Об этом сообщил активист Демьян Ганул на своей странице в Фейсбуке, передает Рoliteka.net

Напомним, что 4 февраля патриотичная общественность города демонтировала барельеф советскому маршалу, который висел на стене дома № 62 по ул. Новосельского, где размещается общежитие и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова.

Этому пытался препятствовать депутат горсовета Богдан Гиганов, имеющий пророссийские взгляды.

Но активисты заручились письменным разрешением ректора ВУЗа и заявили, что выполняют Закон о декоммунизации.

7 февраля на месте демонтированного барельефа появилась новая доска Жукову. Через несколько часов она “упала и разбилась”.

«Какая печальная новость. Сепары пришли установить доску палачу-Жукову, но она упала и разбилась. Полиция вы где ??? Новосельского 64, патриоты здесь, жуков не герой для Одессы !!! П.с. Мы нашли отличное место для доски жукова это альфатор ", - отметил Ганул.

В комментариях под его постом его поддержали другие жители Одессы.

«Жукова уронили 😂», «Спасибо за оборону Одессы! Парни не допустите этих шириев и гиганових в наш город!», «Молодцы!», - пишут в сети.

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Вслед за барельефом маршалу Жукову патриоты демонтировали мемориальную доску партизанам-большевикам. Об этом сообщает Южное отделение Украинского института национальной памяти в Facebook.

Согласно информации, патриоты осуществили демонтаж доски, где указано, что в 1919-1920 годах в этом же доме "была замучена" группа партизан-большевиков по "делу семнадцати" во главе с Александром Хворостиным".

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