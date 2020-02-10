Из-за внезапного отключения электроэнергии чуть не погиб житель Одесской области

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС.

Сообщается, что 7 февраля сотрудники службы спасения получили вызов из села Малый Фонтан Подольского района, где под угрозой оказалась жизнь больного бронхиальной астмой.

К месту вызова была немедленно направлена аварийно-спасательная бригада.

Прибывшие спасатели обеспечили аварийное электропитание дома с помощью бензогенератора 2,5 кВт и непрерывную работу медицинского прибора.

К счастью, спасатели вовремя успели. Больного осмотрели медики. Госпитализация ему не понадобилась.

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По прогнозам синоптиков, ближе к обеду в Одессе ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Пик непогоды придется на вечер и ночное время. Южный ветер принесет в Одессу потепление, в результате которого, температура воздуха на столбиках термометра поднимется до 4 градусов тепла.

Отмечается, что такую погоду обусловит "ныряющий" циклон из Скандинавии.

Солнце в этот день в Одессе будет редко показываться из-за облаков. Кроме того, осадков синоптики не обещают.

Температура воздуха днем составит: +4 +5 С, давление: 763-759 мм, влажность: 79-78%

Вечером: температура: +3 +4 , давление: 759-755 мм, влажность: 86-88%

Ночью: температура: +4 +5 С, давление: 754-750 мм, влажность: 91-94%.

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Ээто произошло в селе Десантное Килийского района, сообщают очевидцы в местных пабликах.

По словам жителей, крыша, которую недавно поменяли на здании учебного заведения, значительно разрушена. Кровлю буквально снесло, она рухнула на землю и разбилась.

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