В свети сделали подборку фотографий удивительных способов парковки на улицах Одессы

Проблема нескончаемых нарушений автопарковки в Одессе остается актуальной по сей день. Об этом пишет Рoliteka.net



Не секрет, что автохамы любят парковаться везде, где нету разрешающего дорожного знака: на рельсах трамвая, газонах и тротуарах.

О том, насколько распоясались особо наглые автомобилисты в Одессе расскажет свежая фотоподборка, сделанная за первую неделю февраля.

Ранее мы писали, в Одессе автохама на внедорожнике наказала не полиция, а «высшие силы».

Некоторые автомобилисты продолжают плевать на ПДД и оставляют свои транспортные средства где хотят и как угодно. Однако водителя внедорожника, который решил припарковаться прямо на тротуаре ждало наказание «высшими силами».

Инцидент случился 28 января возле авторынка на Инглези угол Комарова.

Водитель внедорожника припарковал свою машину на тротуаре, буквально в 20-30 метрах от парковки и в пару метрах от пешеходного перехода и ушел. Когда мужчина вернулся и снова сел за руль, чтобы покинуть тротуар, господин случай сыграл с ним злую шутку, а возможно, это была мгновенная карма. Колесо внедорожника попало в глубокую грязевую яму и автомобиль застрял. Как бы не старался водитель выехать со своей «парковки», яма его не отпускала.

Также мы писали, в Одессе иномарка свалилась в яму, оставленную коммунальщиками после ремонта водопровода.

Происшествие с водителем авто марки «Рено» случилось ночью на пересечении улиц Черняховского и Маршала Говорова.

Мужчина ехал со стороны ул. Академической, и слишком поздно заметил ограждение вокруг ямы.

По его словам, ни знаков, ни освещения возле ямы не было. Машина снесла одну из секций ограды, нырнула целиком в яму и перевернулась. Доставать покореженный автомобиль пришлось спецтехникой.

Напомним, как паркуются автохамы в Одессе

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