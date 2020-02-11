Украинские патриоты развели масштабную деятельность по уничтожению коммунистических символов в Одессе
Об очередном сносе, на этот раз на улице Гоголя, сообщил на своей странице в Фейсбуке одесский активист Демьян Ганул, пишет Politeka.net
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11 февраля, члены патриотической организации пришли к дому Фальц-Фейна, чтобы повторно снести мемориальную доску коммунистическому деятелю Михаилу Калинину.
Ганул напомним, что первый раз патриоты демонтировали табличку 4 февраля, однако спустя время она снова появилась на фасаде здания. Как оказалось, подрядчик реставрации дома просто перевесил ее в другое место.
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У активистов при себе был ответ из Департамента культуры. Доску сняли во исполнение Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов» и передали в историко-краеведческий музей.
Ранее мы писали, одесская патриотическая общественность уничтожила новую табличку одиозному советскому полководцу, которого также именуют «кровавым мясником» Георгию Жукову.
4 февраля патриоты демонтировали барельеф советскому маршалу, который висел на стене дома № 62 по ул. Новосельского, где размещается общежитие и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова.
Этому пытался препятствовать депутат горсовета Богдан Гиганов, имеющий пророссийские взгляды.
Но активисты заручились письменным разрешением ректора ВУЗа и заявили, что выполняют Закон о декоммунизации.
7 февраля на месте демонтированного барельефа появилась новая доска Жукову. Через несколько часов она “упала и разбилась”.
Вслед за барельефом маршалу Жукову патриоты демонтировали мемориальную доску партизанам-большевикам.
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