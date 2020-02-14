И дело вовсе не в романтике

В Одессе более четырехсот домов будут обесточены на День святого Валенитина

Это значит, что многим одесситам придется провести весь вечер при свечах и дело вовсе не в романтике, передает Politeka.net

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, многие улицы, в пятницу, 14 февраля, останутся без электричества в связи с плановыми ремонтными работами электросетей.

В первую очередь свечами стоит запастись жителям поселка Котовского, Таирова и Юго-западного массива.

Так, с 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

10-ая Лінія на житловому масиві 15, 20



11-а Лінія на житловому масиві 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



12-я Суворовская улица 21, 19а, 21а, 19, 20, 22, 23, 24



14-а Лінія на житловому масиві 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23



22-а Лінія на житловому масиві 2, 4



23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6



24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7



32-я линия 4



9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 20, 24, 20А, 19, 22, 23

Выездная улица 2, 10А, 40, 17, 18, 28, 19б, 50, 2/2, 14, 44, 25а, 23, 22, 19А, 14А, 32, 14 А, 26А, 12, 34б, 44А, 24, 34 А, 7, 48, 46, 13, 21, 52, 42, 15, 26, 11а, 16, 38, 3в, 8, 9, 3, 11



Героев обороны Одессы улица 24, 48, 52, 54, 56, 52А, 58, 60, 62, 64, 66



Добровольского проспект 71А, 73, 77, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98



Жолио-Кюри улица 24, 43, 52, 43а, 64



Капитана Кузнецова улица 69, 79, 80, 85, 89, 93, 89а, 91А, 91Б, 95, 97, 99, 108



Курская улица 161, 123а, 123, 125, 161_1, 165



Леси Украинки улица 45, 47, 82Б, 84А, 49, 80Б, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122



Марсельская улица 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 12, 13, 14, 16, 18, 20



Партизанская улица 10в, 3, 4, 5, 6, 7, 10а, 8, 8а, 4а, 9, 12, 30



Станкостроительная улица 2А, 1, 3, 6, 7, 6а, 3\1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19



Столбовая улица 18д, 2, 9/Б, 9а, 5Б, 18А, 18б, 18А/1, 1б, 18е, 3, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

3-й Проектируемый переулок 5а



4-я Суворовская улица Полностью



5-я линия Полностью



6-ої ст.Люстдорфської дороги 15, 20А, 24, 22, 14, 19, 19-А, 21А, 20, 23, 18, 17, 21, 13, 10, 9, 35, 27, 12, 31, 16, 37, 24А, 39, 33, 40, 9А, 36, 32, 38, 29, 11, 31а, 25, 39А, 35А, 5, 11а, 7, 14А, 34

6-я линия Полностью



8-я Суворовская улица Полностью



Авдеева-Черноморского улица 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 61, 65

Академика Королёва улица 21, 21/1, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31



Бригадная улица 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101



Ефима Геллера улица 35, 33а, 82б, 82, 71, 82а, 36, 79в, 79А1, 71а, 90, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 79а, 82/А, 33, 86, 82/1, 24, 71б, 84б, 84, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 37

Жаботинского улица 20



Ивана Франко улица 47/4, 45а, 47/3, 47д, 3, 47/5, 47/5в, 47/1, 47/7, 47/6, 47, 47/2



Левитана улица 43, 46, 48, 58а, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 91, 93, 581, 601, 602



Неделина улица 83а, 80, 81, 83, 89, 90/1, 107Б, 85А, 89г, 91, 105, 109, 81а



пров.Костеловської 3 Проектований пр 6/2, 2, 4, 5, 6, 3а, 7, 6а, 6/1, 8, 5а

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