Неадекват вел себя очень агрессивно

Дерзкую провокацию устроил молдавский турист на украинской границе рядом с Одесской областью

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Погранслужбу Украины.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Кучурган" (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что иностранец вел себя неадекватно: выкрикивал антиукраинские лозунги, называя Украину "иностранной компанией".

Украинских пограничников он обвинял в госизмене, правда, по законодательству СССР, и призывал переходить на сторону "советского союза".

Также нарушитель нецензурно ругался и в нарушение режимных правил пытался вести видеосъемку на мобильный телефон.

Пограничники сообщили, что подобный инцидент не первый с его участием. Год назад он пытался въехать в Украину на автомобиле BMW с советской символикой вместо номерных знаков и многочисленными подобными наклейками на кузове. Машину у нарушителя изъяли и передали полицейским, а самого его вернули в Молдову.

В этот раз действия провокатора запротоколировали, как злостное неподчинение требованиям погранотряда и нарушение режима в пункте пропуска, на три года закрыв ему въезд в нашу страну.

Ранее мы писали, туристов из Молдавии с георгиевскими лентами не пустили на территорию Одесской области.

По словам пограничников, в пункте пропуска «Староказачий» пограничники нашли в машине трех граждан Молдовы, которые ехали в Одесскую область, георгиевские ленточки.

Также пограничники сообщили о похожем случае, который произошел в Могилев-Подольском пункте пропуска. Там с запрещенной символикой в Украину пытался въехать болгарин.

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