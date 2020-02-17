В Одессе полиция стала расследовать махинации в мэрии во время реставрации памятников архитектуры

Об этом пишет сайт «Монитор».

В частности правоохранители открыли уголовное производство в отношении чиновников управления капстроительства и руководства фирмы «Строй-Элит» за растрату бюджетных средств в особо крупных размерах.

На данный момент подозревают непосредственно начальника УКСа Бориса Панова за заключение нескольких многомиллионных договоров с этой стройфирмой.

Согласно данным, договор был составлен на общую сумму 24,5 млн грн на проведение ремонтных работ в 2018-2019 годах на некоторых объектах. Так, по адресу: ул. Пушкинская, 2, угол Ланжероновской, 13 декабря 2018 г. был составлен договор, где указывалось о необходимости дополнительных ремонтно-реставрационных работ фасадов и кровли на сумму в 10 млн 296 тыс. 100 грн. А уже через полгода, 7 августа 2019 г., снова заключили дополнительный договор на проведение здесь ремонта на сумму 1 млн 635 тыс. грн.

Помимо этого, горсовет хотел сделать реставрацию памятников архитектуры, в т.ч. по адресам: ул. Пушкинская, 1, 2, 4 и 5. В целом же, на ремонт зданий по этому адресу мэрия выделила 20 млн 131 тыс. 304 грн.

Отмечается, что все договоры были подписаны с фирмой «Строй-Элит».

Ранее компания побеждала в других тендерах УКСа. Например, в мае 2017 года заключила договор на ремонтно-реставрационные работы дома на Дерибасовской, 4, а в октябре 2019 года сумму откорректировали почти на 21,5 млн грн.

Ранее мы писали, в Одессе после реставрации Воронцовской колоннады уже начала разрушаться плитка.

Не успели одесские власти отрапортовать о завершении ремонтных и реставрационных работы в центре города, как территория рядом с Воронцовской колоннадой стала уже меняться.

В частности, рядом со ступеньками к Военному спуску уже просели плиты. А рядом одна плитка вообще отсутствует. Как и рядом со ступеньками справа от памятника архитектуры.

Таким образом с уверенностью можно сделать вывод, что качество реставрационных работ в Одессе оставляет желать лучшего.

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