Появились новые данные об уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в одесском регионе
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины.
Согласно данным, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе на минувшей неделе снизилась на 20%, по сравнению с предыдущей неделей.
Всего за прошедшую неделю заболели 4 837 одесситов, из которых 66,5% - это дети до 17-ти лет.
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«Снижение заболеваемости наблюдается как среди взрослого населения, так и у детей. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе значительно снизился и в настоящее время находится ниже эпидемического порога», — рассказали медики.
Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).
Отмечается, что для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ приказом департамента здравоохранения Одесского горсовета с 28 декабря 2019 года введены ограничительные мероприятия в городских лечебно-профилактических учреждениях, в том числе масочный режим и запрет посещений пациентов в стационарах.
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Пик заболеваемости этих двух штаммов гриппа ожидается в конце февраля и в начале марта.
Как известно, этой зимой в Украине зафиксированы четыре штамма гриппа. Самые агрессивные из них – вирусы типа А: «Брисбен» (более известный как свиной грипп) и «Канзас». Обе инфекции опасны своими осложнениями: могут привести к стремительному развитию пневмонии и даже к летальному исходу: на сегодняшний день в Украине – 13 случаев. При этом в группе риска находятся диабетики, аллергики, астматики и людистарше 65 лет.
По словам медиков, лучшей профилактикой является прививка. Они отметили, что вакцинироваться можно и сейчас, предварительно проконсультировавшись со своим семейным врачом.
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