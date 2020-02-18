Появились новые данные об уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в одесском регионе

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

Согласно данным, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе на минувшей неделе снизилась на 20%, по сравнению с предыдущей неделей.

Всего за прошедшую неделю заболели 4 837 одесситов, из которых 66,5% - это дети до 17-ти лет.

«Снижение заболеваемости наблюдается как среди взрослого населения, так и у детей. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе значительно снизился и в настоящее время находится ниже эпидемического порога», — рассказали медики.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

Отмечается, что для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ приказом департамента здравоохранения Одесского горсовета с 28 декабря 2019 года введены ограничительные мероприятия в городских лечебно-профилактических учреждениях, в том числе масочный режим и запрет посещений пациентов в стационарах.

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Пик заболеваемости этих двух штаммов гриппа ожидается в конце февраля и в начале марта.

Как известно, этой зимой в Украине зафиксированы четыре штамма гриппа. Самые агрессивные из них – вирусы типа А: «Брисбен» (более известный как свиной грипп) и «Канзас». Обе инфекции опасны своими осложнениями: могут привести к стремительному развитию пневмонии и даже к летальному исходу: на сегодняшний день в Украине – 13 случаев. При этом в группе риска находятся диабетики, аллергики, астматики и людистарше 65 лет.

По словам медиков, лучшей профилактикой является прививка. Они отметили, что вакцинироваться можно и сейчас, предварительно проконсультировавшись со своим семейным врачом.

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