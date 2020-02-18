Родственники ищут украинского моряка, который бесследно исчез в водах Персидского залива

О пропаже одессита сообщили на странице благотворительной организации «Ассоль» в Фейсбук, передает Politeka.net

В «Фонд помощи морякам «Ассоль» обратилась одесситка, которая сообщила, что ее 32-летний брат Александр Горяев 8 февраля пропал с судна «Виктория» в водах Персидского залива.

Сестра и жена моряка пожаловались, что представитель крюинговой компании сообщил родным данную весть только 13 февраля, тем самым, оттянув время поисков.

Женщины уверены, что дело об исчезновении украинского моряка пытаются замять. Отсутствие их близкого человека его коллегами было обнаружено не в 16:30, как было в уведомлении, разосланном соседним судам, а гораздо раньше.

«Моряк присутствовал на ужине и должен был заступить на вахту. Когда коллеги пришли будить его, в каюте второго помощника капитана не оказалось. Для видимости судно сделало круг в районе предполагаемого места исчезновения и проследовало в ближайший порт. И только по приходу туда сообщили о том, что с борта исчез член экипажа», — говорится в сообщении.

Также выяснилась одна интересная деталь, накануне пропажи у моряка разгорелся конфликт с новым капитаном судна – гражданином РФ.



"После списания капитану и старпому, на их место пришли граждане России из Ростова-на-Дону, с которыми у пропавшего Горяева А.А. были недоразумения, об этом Горяев А.А. сообщил родным в телефонном разговоре 23.01.2020 г.", - готмечается в сообщении.

Ранее мы писали, родственники розыскивают украинского моряка, который бесследно исчез у берегов США.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила его супруга одесситка Наталья Литвиненко.

По словам женщины, 41-летний Денис Литвиненко пропал во время рейса недалеко от берегов США.

«Пропал второй механик судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала она.

Наталья Литвиненко призвала помочь в поисках ее родственника.

«Прошу отозваться всех, кто работал с ним на одном судне.

Отзовитесь все те, у кого есть какая-либо информация про экипаж судна», - написала одесситка 8 февраля.

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