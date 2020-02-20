В Одессе почти во всех районах отключат свет
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию сайта «Одессоблэнерго»
В связи с плановыми работами на электросети, сегодня в четверг, 20 февраля, в нескольких районах Одессы отключат электроэнергию.
В частности, с 8 утра до пяти вечера будет отсутствовать энергоснабжение в ряде домов на улицах:
Погода окончательно сошла с ума, украинцев огорошили новым прогнозом: к чему готовиться
Кароль, Никитюк и другие звезды, у которых не сложилось в личной жизни: топ одиноких красоток
"Вот сумасшедшая!": Ани Лорак после тайной свадьбы показала себя в белом платье, видео
Украинцы будут по-новому уходить в отпуск: "старые условия покажутся раем", важное заявление
1-й Кустанайський провулок, 1, 2
10-я улица, 1, 10А, 4, 1А, 11, 5, 12, 5а, 2, 14, 8, 9, 7, 6, 3, 3Б, 3а, 1Б, 10
11-я Суворовская улица, 1
2-й Кустанайський провулок, 2, 2а, 4
3-я Садовая улица, 6, 8, 9, 18, 70, 9А, 7, 11, 67, 71
9-я улица, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13А, 7а, 6А, 6б, 12а, 16, 18, 15А
Боженко улица, 6, 7, 8, 9, 6Б, 1, 3, 5, 11
Брестская улица, 13Б, 47В, 5, 9, 11А, 7, 3, 2, 41Б, 29, 33а, 43б, 35, 24, 49, 11, 43А, 23, 33, 39, 17, 25, 31А, 21, 31Б, 29/1, 53, 17А, 41а, 45, 19
Василия Кандинского улица,1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20а, 17б, 1а, 4б, 28д, 18, 20б, 12а, 14а, 17а, 36А, 4а, 28а, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36
Днестровская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 2в, 6, 2Б/6, 2Б1, 2Б, 2/1, 19а, 2а, 2Д, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Добровольского проспект, 148
Добровольского проспект, 140
Заднепровского улица, 32, 12а, 19А, 3А, 16, 26, 15, 10А, 4А, 4, 19, 27, 14, 24, 12, 5, 22, 11, 27а, 131, 25, 23, 10, 22А, 20, 8, 7, 21, 13, 6, 9, 18, 28, 30, 17, 5А
Махачкалинская улица, 1, 3, 5
Махачкалинская улица, 1А, 2
Овидиопольская дорога – все дома
Овидиопольская улица, 9А, 7Г, 14, 7А, 24, 8, 1А, 20, 3, 24А, 7, 9, 18А, 16, 1в, 6, 22, 5а, 11, 26А, 2, 1, 12, 13, 26 а, 7Б, 5, 1Б, 11А, 26, 14А, 15, 26-А, 24-Б, 7В, 4, 10, 20-А, 18, 1/1
Овидиопольский переулок, 1, 2, 3, 4, 7, 2А, 5, 3А, 4А
Прирельсовая улица, 29-А, 42-А, 29, 31, 40Б, 29В, 50, 27, 42А, 40-А, 40, 44, 23, 48, 40-Б, 46, 21, 25
С 09 утра до пяти вечера:
Балковская улица, 50, 52
Колонтаевская улица, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Косвенная улица, 26, 28, 30, 32, 26г, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42
Маршала Малиновского улица, 18Б, 18А, 18В
Педагогическая улица, 46А, 46-А, 46
С 09 утра до 20 часов:
1-й Орловський, 2, 4, 6
10-ая линия, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35А, 29А, 15, 15а, 11А, 34А, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37
11-а линия, 33а, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 33В, 23, 33Б, 26а, 28А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35
12-я Суворовская улица, 14, 16, 17, 18, 19, 17_1, 20, 14а, 21а, 21, 22, 23, 24, 19а
13-а линия, 4, 4а, 1, 2, 3, 8, 10, 12, 6а, 6
14-а линия, 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23
15-а линия, 1, 3, 5, 7, 9
19-а линия, 1, 2, 3
2-й Воронежский переулок, 1
2-й Керченский переулок, 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15
2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1А, 20А, 20Б, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
22-а линия, 2, 4
23-а линия, 2, 4, 6
24-а линия, 1, 3, 5, 7
25-а линия, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24
26-а линия, 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 11а, 19а, 1а, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27
27-а линия, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3а, 8а, 9а, 4а, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
28-а линия, 9
28-а линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 8_2, 7а, 1а, 13а, 18, 20, 22
29-ая линия, 11б, 1, 7а, 12а, 2, 5_2, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51
3-й Проектируемый переулок, 5а
3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3_3, 16, 2В, 2Б, 1б, 3А, 1А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А
30-А линия, 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 8Б, 10, 8а, 12, 14
32-я линия, 1, 4, 11а, 16_1, 10А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 4а
33-я линия, 2, 3
4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1Б, 2, 3, 11А, 4, 22Б, 21А, 4а, 6А, 26а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26
40-летия Обороны Одессы улица, 2, 4, 8
5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 18а, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13_1, 13_2, 22а, 17А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24
7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 20А, 7, 7а, 5А, 4А, 6б, 1А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
8-а линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13А, 16а, 23_, 18А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5А, 20А, 4А, 13, 16А, 17а, 18а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
Авдеева-Черноморского улица, 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 61, 65
Академика Заболотного улица, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 13А, 39А, 43А, 47, 18А, 33_1, 49, 50, 51, 52, 55, 332, 41А
Бригадная улица, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
Варшавский проезд, 3, 1_7
Венская улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
Воронежская улица, 6, 7, 8, 13а, 9, 12а, 8_2, 20а, 10, 12, 13, 14, 16, 20
Генерала Бочарова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55
Героев обороны Одессы улица, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 14_1, 52А, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Давида Ойстраха улица, 1, 7А, 8, 5, 10, 3, 13, 4, 6, 2, 18
Десантный бульвар, 1, 4, 6, 14, 16, 18
Днепровская улица, 108
Добровольского проспект, 63, 73А, 109А, 92, 107, 105, 111, 79А, 83, 75А, 71, 134, 136, 65, 81А, 149_1, 67, 132, 69, 75, 96, 149_3, 149_4, 147_2, 143, 147_1, 155, 90, 86, 151_5, 151_2, 151_4, 151_3, 153, 109, 122, 118, 139, 85, 77А, 149_2, 138, 78, 139 А, 82, 123, 74, 141, 80, 70, 145, 97, 95, 99, 101, 93, 72, 87, 89, 71А, 120, 124, 131, 88, 76, 84, 73, 151_1
Добровольского проспект, 94, 98, 125, 127, 129
Добровольского проспект, 67, 81А, 77, 79, 81, 96, 77А
Дрезденская улица, 2, 6, 8, 10, 12
Ефима Геллера улица, 24, 31, 33, 35, 36, 37, 55, 71, 73, 82а, 45Д/1, 79в, 79А1, 71а, 82б, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 72В, 82/А, 31б, 79а, 82/1, 82, 71б, 84б, 31а, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 33а, 84, 86, 90, 552
Жаботинского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 4/2, 5а, 20, 10а, 4А, 8а, 7а, 1а, 3б, 2а, 3а
Жолио-Кюри улица, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 31г, 44А, 31д, 31_1, 31Е, 64, 32а\с, 33а_c, 33а/с524, 31Б, 37а, 43а, 31_2, 31а
Ивана Франко улица, 47/4, 45а, 47/3, 47д, 3, 47/5, 47/5в, 47/1, 47/7, 47/6, 47, 47/2
Иличанка – все дома
Капитана Кузнецова улица, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 32А, 37А, 54А, 22В, 67А, 26А, 89а, 91Б, 30А, 108, 48а, 29А, 32_1, 55Б, 39А, 42А, 31А, 33А, 110, 112, 114, 91А
Керченская улица, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 76а, 82а, 72А, 63а, 105, 77А, 106А, 118А, 108а, 84А, 109А, 59А, 91Б, 105А, 115, 87Б, 118, 117, 108, 123, 109, 188, 121, 111, 110, 112, 131, 106, 116, 113, 114, 119, 107, 125
Кишинёвская улица, 10
Крымская улица, 37, 54, 56, 58, 62, 72А, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 82, 84
Курская улица, 161_1, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 123, 125, 139г, 147а, 167б, 123а, 99а, 107а, 113а, 129, 155А, 161а, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 167
Леси Украинки улица, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 80Б, 84А, 31А, 64А, 45, 82Б, 47, 49, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
Лесная улица, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Лондонская улица, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 6а
Мадридская улица, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Марсельская улица, 2а, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Махачкалинская улица, 6, 9, 4а, 11
Миланская улица, 18
Неделина улица, 89г, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 72А, 75б, 68а, 90/1, 83а, 73б, 55а/3, 81а, 72-В, 85А, 73в, 71а, 67А, 73а, 70а, 75А, 58-А, 107Б, 72Б, 79, 80, 81, 83, 89, 91, 105, 109, 69А
Николаевская дорога, 3_2, 3_1, 3_3, 3_4
Махачкалинская улица, 10
Кустанайская улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 14а, 18, 3А, 2А, 20, 22, 24, 26, 28, 20Б
Луговая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 14 Б, 16 А, 50 А, 6б, 14а, 10А, 9А, 1А, 35А, 50 Б, 42, 6а, 16 Б, 57 А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 15 А
Орловская улица, 11, 47а, 9, 7, 13, 5, 12, 4, 2, 3, 6, 12а, 1, 35а, 43, 33а, 50, 57, 31, 42а, 20, 54, 23, 44, 37, 10, 22а, 33, 40, 28, 31а, 23а, 46, 55, 21, 53, 59, 52, 48а, 48, 26, 42, 38, 41, 51, 35, 22, 47, 49, 25
Паустовского улица, 31_1, 2, 29
переулок Ивана Франко, 73А
пер.Костеловской 3 Проектировочный пер., 6/2, 2, 4, 5, 6, 3а, 7, 6а, 6/1, 8, 5а
Рижская улица, 1, 3, 5
Ростовская улица, 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 81/1, 89, 103А, 107А_1, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129
Садовая улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 11а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
Семена Палия улица, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84_2, 84_1, 80, 74_1, 72_1, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 108, 118
Семена Палия улица, 96
Семена Палия улица, 94, 70_1
Трасса здоровья, 5, 16, 5б, 5А, 12, 10а, 9, 10, 14, 18
Тульская улица, 1, 3а, 3, 13
Хельсинская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Южная дорога, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
Напомним, масштабное отключение света в Одессе: тысячи домов погрузятся во тьму, адреса
Как сообщала Politeka, одесситы не увидят света: кто пострадает в первую очередь, адреса
Также Politeka писала, что украинцев массово лишают государственной помощи, субсидия станет роскошью