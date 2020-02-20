В Одессе почти во всех районах отключат свет

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию сайта «Одессоблэнерго»

В связи с плановыми работами на электросети, сегодня в четверг, 20 февраля, в нескольких районах Одессы отключат электроэнергию.

В частности, с 8 утра до пяти вечера будет отсутствовать энергоснабжение в ряде домов на улицах:

1-й Кустанайський провулок, 1, 2

10-я улица, 1, 10А, 4, 1А, 11, 5, 12, 5а, 2, 14, 8, 9, 7, 6, 3, 3Б, 3а, 1Б, 10

11-я Суворовская улица, 1

2-й Кустанайський провулок, 2, 2а, 4

3-я Садовая улица, 6, 8, 9, 18, 70, 9А, 7, 11, 67, 71

9-я улица, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13А, 7а, 6А, 6б, 12а, 16, 18, 15А

Боженко улица, 6, 7, 8, 9, 6Б, 1, 3, 5, 11

Брестская улица, 13Б, 47В, 5, 9, 11А, 7, 3, 2, 41Б, 29, 33а, 43б, 35, 24, 49, 11, 43А, 23, 33, 39, 17, 25, 31А, 21, 31Б, 29/1, 53, 17А, 41а, 45, 19

Василия Кандинского улица,1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20а, 17б, 1а, 4б, 28д, 18, 20б, 12а, 14а, 17а, 36А, 4а, 28а, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36

Днестровская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 2в, 6, 2Б/6, 2Б1, 2Б, 2/1, 19а, 2а, 2Д, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Добровольского проспект, 148

Добровольского проспект, 140

Заднепровского улица, 32, 12а, 19А, 3А, 16, 26, 15, 10А, 4А, 4, 19, 27, 14, 24, 12, 5, 22, 11, 27а, 131, 25, 23, 10, 22А, 20, 8, 7, 21, 13, 6, 9, 18, 28, 30, 17, 5А

Махачкалинская улица, 1, 3, 5

Махачкалинская улица, 1А, 2

Овидиопольская дорога – все дома

Овидиопольская улица, 9А, 7Г, 14, 7А, 24, 8, 1А, 20, 3, 24А, 7, 9, 18А, 16, 1в, 6, 22, 5а, 11, 26А, 2, 1, 12, 13, 26 а, 7Б, 5, 1Б, 11А, 26, 14А, 15, 26-А, 24-Б, 7В, 4, 10, 20-А, 18, 1/1

Овидиопольский переулок, 1, 2, 3, 4, 7, 2А, 5, 3А, 4А

Прирельсовая улица, 29-А, 42-А, 29, 31, 40Б, 29В, 50, 27, 42А, 40-А, 40, 44, 23, 48, 40-Б, 46, 21, 25

С 09 утра до пяти вечера:

Балковская улица, 50, 52

Колонтаевская улица, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Косвенная улица, 26, 28, 30, 32, 26г, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Маршала Малиновского улица, 18Б, 18А, 18В

Педагогическая улица, 46А, 46-А, 46

С 09 утра до 20 часов:

1-й Орловський, 2, 4, 6

10-ая линия, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35А, 29А, 15, 15а, 11А, 34А, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37

11-а линия, 33а, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 33В, 23, 33Б, 26а, 28А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35

12-я Суворовская улица, 14, 16, 17, 18, 19, 17_1, 20, 14а, 21а, 21, 22, 23, 24, 19а

13-а линия, 4, 4а, 1, 2, 3, 8, 10, 12, 6а, 6

14-а линия, 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

15-а линия, 1, 3, 5, 7, 9

19-а линия, 1, 2, 3

2-й Воронежский переулок, 1

2-й Керченский переулок, 3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15

2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1А, 20А, 20Б, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

22-а линия, 2, 4

23-а линия, 2, 4, 6

24-а линия, 1, 3, 5, 7

25-а линия, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24

26-а линия, 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 11а, 19а, 1а, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

27-а линия, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3а, 8а, 9а, 4а, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

28-а линия, 9

28-а линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 8_2, 7а, 1а, 13а, 18, 20, 22

29-ая линия, 11б, 1, 7а, 12а, 2, 5_2, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51

3-й Проектируемый переулок, 5а

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13Б, 11А, 3_3, 16, 2В, 2Б, 1б, 3А, 1А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2А

30-А линия, 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 8Б, 10, 8а, 12, 14

32-я линия, 1, 4, 11а, 16_1, 10А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 4а

33-я линия, 2, 3

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1Б, 2, 3, 11А, 4, 22Б, 21А, 4а, 6А, 26а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26

40-летия Обороны Одессы улица, 2, 4, 8

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 18а, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13_1, 13_2, 22а, 17А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 20А, 7, 7а, 5А, 4А, 6б, 1А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

8-а линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13А, 16а, 23_, 18А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5А, 20А, 4А, 13, 16А, 17а, 18а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

Авдеева-Черноморского улица, 55, 65б, 65а3, 71а, 71, 65в, 69/1, 65А, 61, 65

Академика Заболотного улица, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 13А, 39А, 43А, 47, 18А, 33_1, 49, 50, 51, 52, 55, 332, 41А

Бригадная улица, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83а, 67а, 54а, 73а, 97а, 83, 77-А, 57А, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101

Варшавский проезд, 3, 1_7

Венская улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

Воронежская улица, 6, 7, 8, 13а, 9, 12а, 8_2, 20а, 10, 12, 13, 14, 16, 20

Генерала Бочарова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55

Героев обороны Одессы улица, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 14_1, 52А, 30, 32, 34, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Давида Ойстраха улица, 1, 7А, 8, 5, 10, 3, 13, 4, 6, 2, 18

Десантный бульвар, 1, 4, 6, 14, 16, 18

Днепровская улица, 108

Добровольского проспект, 63, 73А, 109А, 92, 107, 105, 111, 79А, 83, 75А, 71, 134, 136, 65, 81А, 149_1, 67, 132, 69, 75, 96, 149_3, 149_4, 147_2, 143, 147_1, 155, 90, 86, 151_5, 151_2, 151_4, 151_3, 153, 109, 122, 118, 139, 85, 77А, 149_2, 138, 78, 139 А, 82, 123, 74, 141, 80, 70, 145, 97, 95, 99, 101, 93, 72, 87, 89, 71А, 120, 124, 131, 88, 76, 84, 73, 151_1

Добровольского проспект, 94, 98, 125, 127, 129

Добровольского проспект, 67, 81А, 77, 79, 81, 96, 77А

Дрезденская улица, 2, 6, 8, 10, 12

Ефима Геллера улица, 24, 31, 33, 35, 36, 37, 55, 71, 73, 82а, 45Д/1, 79в, 79А1, 71а, 82б, 86А, 75В, 82в, 33Б, 84а, 72В, 82/А, 31б, 79а, 82/1, 82, 71б, 84б, 31а, 75б, 79Б, 35а, 85А, 75-А, 84/1, 33а, 84, 86, 90, 552

Жаботинского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 4/2, 5а, 20, 10а, 4А, 8а, 7а, 1а, 3б, 2а, 3а

Жолио-Кюри улица, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 31г, 44А, 31д, 31_1, 31Е, 64, 32а\с, 33а_c, 33а/с524, 31Б, 37а, 43а, 31_2, 31а

Ивана Франко улица, 47/4, 45а, 47/3, 47д, 3, 47/5, 47/5в, 47/1, 47/7, 47/6, 47, 47/2

Иличанка – все дома

Капитана Кузнецова улица, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 79, 80, 85, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 32А, 37А, 54А, 22В, 67А, 26А, 89а, 91Б, 30А, 108, 48а, 29А, 32_1, 55Б, 39А, 42А, 31А, 33А, 110, 112, 114, 91А

Керченская улица, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 76а, 82а, 72А, 63а, 105, 77А, 106А, 118А, 108а, 84А, 109А, 59А, 91Б, 105А, 115, 87Б, 118, 117, 108, 123, 109, 188, 121, 111, 110, 112, 131, 106, 116, 113, 114, 119, 107, 125

Кишинёвская улица, 10

Крымская улица, 37, 54, 56, 58, 62, 72А, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 82, 84

Курская улица, 161_1, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 123, 125, 139г, 147а, 167б, 123а, 99а, 107а, 113а, 129, 155А, 161а, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 167

Леси Украинки улица, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 80Б, 84А, 31А, 64А, 45, 82Б, 47, 49, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122

Лесная улица, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Лондонская улица, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 6а

Мадридская улица, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Марсельская улица, 2а, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Махачкалинская улица, 6, 9, 4а, 11

Миланская улица, 18

Неделина улица, 89г, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 72А, 75б, 68а, 90/1, 83а, 73б, 55а/3, 81а, 72-В, 85А, 73в, 71а, 67А, 73а, 70а, 75А, 58-А, 107Б, 72Б, 79, 80, 81, 83, 89, 91, 105, 109, 69А

Николаевская дорога, 3_2, 3_1, 3_3, 3_4

Махачкалинская улица, 10

Кустанайская улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 14а, 18, 3А, 2А, 20, 22, 24, 26, 28, 20Б

Луговая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 14 Б, 16 А, 50 А, 6б, 14а, 10А, 9А, 1А, 35А, 50 Б, 42, 6а, 16 Б, 57 А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 15 А

Орловская улица, 11, 47а, 9, 7, 13, 5, 12, 4, 2, 3, 6, 12а, 1, 35а, 43, 33а, 50, 57, 31, 42а, 20, 54, 23, 44, 37, 10, 22а, 33, 40, 28, 31а, 23а, 46, 55, 21, 53, 59, 52, 48а, 48, 26, 42, 38, 41, 51, 35, 22, 47, 49, 25

Паустовского улица, 31_1, 2, 29

переулок Ивана Франко, 73А

пер.Костеловской 3 Проектировочный пер., 6/2, 2, 4, 5, 6, 3а, 7, 6а, 6/1, 8, 5а

Рижская улица, 1, 3, 5

Ростовская улица, 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 81/1, 89, 103А, 107А_1, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 129

Садовая улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 11а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Семена Палия улица, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84_2, 84_1, 80, 74_1, 72_1, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 108, 118

Семена Палия улица, 96

Семена Палия улица, 94, 70_1

Трасса здоровья, 5, 16, 5б, 5А, 12, 10а, 9, 10, 14, 18

Тульская улица, 1, 3а, 3, 13

Хельсинская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Южная дорога, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

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