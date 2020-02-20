В Одесской области горела школа-интернат
Пожар случился 19 февраля в селе Андреево-Ивановка в общеобразовательной школе для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию в Государственной службе по чрезвычайный ситуациям в Одесской области.
По словам спасателей, сигнал о возгорании поступило в Службу спасения в 16:25.
«По прибытию на место вызова сотрудники ГСЧС установили, что в учебном классе на втором этаже произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением. В 17:03 они ликвидировали возгорание на площади 2 м.кв», - рассказали они.
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Отмечается, что на момент возникновения пожара в учебном корпусе не было детей и учителей. Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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Сигнал о пожаре поступил в 12:30.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло сильное задымление и возгорание в раздевалке, которая располагается в подвальном помещении 2-этажного здания школы.
Сообщается, что из школы эвакуировали 123 ребенка и 43 сотрудников еще до приезда пожарных.
Возгорание на общей площади 30 кв м удалось потушить в 13:10.
«Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — сообщили спасатели и добавили, что
пожар в школе тушили 45 человек и 11 единиц техники.
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