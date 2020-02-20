В Одесской области горела школа-интернат

Пожар случился 19 февраля в селе Андреево-Ивановка в общеобразовательной школе для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию в Государственной службе по чрезвычайный ситуациям в Одесской области.

По словам спасателей, сигнал о возгорании поступило в Службу спасения в 16:25.

«По прибытию на место вызова сотрудники ГСЧС установили, что в учебном классе на втором этаже произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением. В 17:03 они ликвидировали возгорание на площади 2 м.кв», - рассказали они.

Отмечается, что на момент возникновения пожара в учебном корпусе не было детей и учителей. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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Сигнал о пожаре поступил в 12:30.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло сильное задымление и возгорание в раздевалке, которая располагается в подвальном помещении 2-этажного здания школы.

Сообщается, что из школы эвакуировали 123 ребенка и 43 сотрудников еще до приезда пожарных.

Возгорание на общей площади 30 кв м удалось потушить в 13:10.

«Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», — сообщили спасатели и добавили, что

пожар в школе тушили 45 человек и 11 единиц техники.

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