В Одессе отличился турист из Беларуси, который запустил летательный аппарат над Приморским бульваром

Как сообщило Региональное управление Морской охраны Госпогранслужбы Украины, мужчину задержали и привлекли к ответственности, передает Politeka.net

Во время запуска дрон иностранца завис над базой Одесского отряда Морской охраны ГПСУ и тем самым подвел хозяина.

"Патруль морских пограничников немедленно выдвинулся на обследование территории и обнаружил мужчину, который управлял квадрокоптером. Его вежливо пригласили в управление отряда для установления личности", – говорится в сообщении.

Оказалось, что иностранец недавно приехал в Одессу и увлекается аэросъемкой, для чего приобрел беспилотный летательный аппарат. О временных режимных ограничениях в контролируемых пограничных районах он якобы не знал.

Летательный аппарат у беларуса изымать не стали, но протокол об админправонарушении составили. Ему придется заплатить 119 грн штрафа.

Обратим внимание, что пограничники отнеслись к «летуну» очень вежливо. Законы и уставы позволяли им сбить неопознанный летающий объект, который завис над охраняемой территорией, а запустившего его человека — передать контрразведке для выяснения всех обстоятельств.

Ранее мы писали, дерзкую провокацию устроил молдавский турист на украинской границе рядом с Одесской областью.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Кучурган".

Сообщается, что иностранец вел себя неадекватно: выкрикивал антиукраинские лозунги, называя Украину "иностранной компанией".

Украинских пограничников он обвинял в госизмене, правда, по законодательству СССР, и призывал переходить на сторону "советского союза".

Также нарушитель нецензурно ругался и в нарушение режимных правил пытался вести видеосъемку на мобильный телефон.

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