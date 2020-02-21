В сети показали, как одесские школьники агрессивно бороться с неправильно припаркованными автомобилями

Как сообщает Politeka.net, видео разместил телеграм-канал Хydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Одесские сумасшедшие школьники решили агрессивно бороться с неправильно припаркованными автомобилями 🤔», - отмечают в телеграм-канале.

На кадрах видно, как мальчик лег на капот машины, которая заехала на тротуар.

Обратим внимание, что ребенок нецензурно оскорбляет автовладельца, не давая ему уехать.

Позже на помощь подростку приходит женщина, которая также отчитывает водителя за нарушение. Далее этот же мальчик заставляет уехать с тротуара другую машину.

Пользователи в соцсетях принялись комментировать увиденное.

«В дурдоме что день открытых дверей? «, «Я думаю, что это полный пи*дец товарищи», «Жаль меня там не было», «Куда катится мир», - пишут люди.

Ранее мы писали, автохамы в центре Одессы настолько распоясались, что пешеходы вынуждены искать обходные пути, чтобы обойти автомобиль «гения парковки», а страдают больше всего матери с колясками

Как стало известно, в центре Одессы водитель автомобиля «BMW X5» припарковал свой автомобиль на улице Бунина прямо на съезде с моста Коцебу, перегородив машиной тротуар.

Пешеходам пришлось обходить «автохама» прямо по проезжей части. Особенно трудно пришлось мамам с маленькими детьми, которые спускали коляски с тротуара на проезжую часть, а потом снова поднимали.

Также сообщалось, одесские копы разыскали и привлекли к ответственности водителя Шкоды, который не пропустил скорую помощь

По словам патрульных, водитель автомобиля Шкода найден, другими участниками происшествия опознан и в отношении него вынесено постановление об административном правонарушении.

Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 21. Februar 2020

Напомним, как паркуются автохамы в Одессе

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