Колонная тяжелой военной техники двигалась по дорогам Одесской области

Увиденное очевидцы поспешили запечатлеть на видео, которое опубликовал местный паблик XYDESA, пишет Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльтие страницу до конца)

Непривычное зрелище свидетели зафиксировали днем 18 февраля на трассе Одесса-Рени.

На кадрах видно, как четыре грузовика с ракетными колпаками передвигаются по дороге. Куда именно направлялись мобильные пусковые установки, и были ли у них на борту ракеты, неизвестно.

При этом отмечается, что колонна двигалась в направлении Одессы.

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Россиянина-автохама обнаружили на парковке возле ТЦ “Сити-Центр” на Таирово. Об этом в одесских пабликах сообщают возмущенные местные жители.

Гость из страны-агрессора не только припарковал свое авто перпендикулярно разметке, но и занял место, предназначенное для водителей с особыми физическими потребностями.

Одесситы призвали незваных гостей вести себя тише воды и ниже травы.

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О необычном и довольно возмутительном инциденте сообщает полиция.

По информации правоохранителей, подросток, которому всего 12 лет, угнал автомобиль Nissan, припаркованный в одном из дворов на улице Святослава Рихтера, чтобы покататься.

29-летний владелец авто объяснил копам, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть.

Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 21. Februar 2020

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