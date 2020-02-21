В Украину не пустили российских пропагандистов, которые приехали манипулировать людьми

Об этом сообщает пресс-центр Погранслужбы Украины, пишет Politeka.net

"Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях" – так звучала тема занятий для всех желающих, которые должен был проводить московский блогер в Украине, но его задержали в аэропорту Жуляны и отправили обратно», - рассказали пограничники.

В ходе контроля стало известно, что лектор сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии ЛДПР Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационных войн.

Интересно, что эту же лекцию россиянин читал в оккупированном Крыму в так называемом молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015". Тогда организаторы - всероссийская организация "Боевое братство" высоко оценили работу тренера-блогера и наградили его почетной медалью "Участник шествия Бессмертный полк".

Украинские пограничники не остались в стороне и также высоко "оценили заслуги" россиянина. Мужчина вернулся обратным рейсом со штампом в паспорте "Запрет въезда на 3 года".

Кроме того, рейсом из Минска прилетел еще один россиянин, который тоже ехал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. После того, как выяснилось, что он также незаконном посещал полуостров - его отправили рейсом на Минск с запретом въезда в Украину на три года.

Кроме двух мужчин-пропагандистов в Жулянах завернули и 40 - летнюю россиянку, которая прилетела из Минска для проведения лекций и тренингов. Но границу пересечь не смогла - цель ее поездки и имеющиеся подтверждения не убедили пограничников. Было установлено, что женщина работает на запрещенном в Украине интернет-ресурсе.

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