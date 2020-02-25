Настоящий конец света обрушился на одесский регион в понедельник

Ураганный ветер спровоцировал два крупных пожара вблизи Одессы. Об этом передает Politeka.net

Вечером, 24 февраля, горела заповедная зона Нижнеднестровского национального парка Одесской области. К пожару привело неосторожное обращение с огнем и сильный ветер.

Дирекция парка сообщила, что возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса — Рени.

Северный ветер гнал огонь по заповедной зоне вдоль лимана.

Пользователи в соцсетях разместили видео, снятое в селе Маяки Одесской области.

Дорога в пекло... #Маяки #пожежа #плавні #нацпарк #очерет Gepostet von Олег Рогачко am Montag, 24. Februar 2020

Еще один пожар случился на одесских полях орошения.

Вечером, 24 февраля, на Хаджибеевской дороге загорелся камыш. Благодаря сильному ветру огонь быстро распространился на большую территорию.

Настоящий конец света обрушился на Одессу в понедельник. Кроме сильного, штормового ветра, ломающего деревья и срывающего крыши, в Южную Пальмиру пришла песчаная буря.

Из-за непогоды стало известно о человеческих жертвах.

Так, на улице Нежинской в районе дома № 37 упавшее дерево насмерть убило женщину. Погибшей было 69 лет.

Кроме того, в Одесской области ураганный ветер оставил бех электричества уже 145 населенных пунктов.

По состоянию на 15:00, 24 февраля, с начала непогоды обесточены 145 населенных пунктов (Березовский - 24, Подольский - 12, Измаильский - 1, Б.-Днестровский - 27 Раздельнянский - 24 Овидиопольский - 8, Лиманский - 17 Ивановский - 16 Беляевский - 7, Черноморск - 2, Одесса - 7).

При этом сильный ветер сорвал крыши на 16 объектах. Это дома культуры (Беляевка, Ананьев) больница (Любашевка) магазин (Беляевка) железнодорожная станция (Подольск) 11 жилых домов.

Напомним, новая напасть надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек"

Как сообщала Politeka, стихия продолжит наступление на Одессу, расслабляться рано: синоптики сообщили чего ждать

Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»