Сильный ветер серьезно повредил дом на знаменитой одесской Молдаванке и заблокировал хозяйку-инвалида

Об этом пишут местные СМИ (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Происшествие случилось вчера днем, 24 февраля, на улице Ризовской, 33. Под завалами оказалась пожилая женщина. Ее в шоковом состоянии доставали спасатели.

Отмечается, что вековое дерево упало из-за урагана и разрушило 4 квартиры в двухэтажном доме. Завалило вход в квартиру одесситки.

По словам соседки потерпевшей, она выбежала во двор на громкий шум и увидела, что дерево пробило крышу и отодвинуло стену одной из квартир.

Другие жильцы отметили, что дерево, которое обрушилось на квартиры, старое, ему 80-100 лет. Они давно просили коммунальщиков его убрать, на что те предложили жильцам сделать это самостоятельно.

Уточняется, что кроме пенсионерки, которая оказалась забаррикадирована, никто не пострадал.

Сама пожилая женщина когда пришла в себя, то наотрез отказалась покидать свое жилье.

Кроме того, в Одесской области ураганный ветер оставил бех электричества уже 145 населенных пунктов.

По состоянию на 15:00, 24 февраля, с начала непогоды обесточены 145 населенных пунктов (Березовский - 24, Подольский - 12, Измаильский - 1, Б.-Днестровский - 27 Раздельнянский - 24 Овидиопольский - 8, Лиманский - 17 Ивановский - 16 Беляевский - 7, Черноморск - 2, Одесса - 7).

При этом сильный ветер сорвал крыши на 16 объектах. Это дома культуры (Беляевка, Ананьев) больница (Любашевка) магазин (Беляевка) железнодорожная станция (Подольск) 11 жилых домов.

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