В Одессе подвели итоги последствий урагана

В понедельник, 24 февраля, шквальный ветер стал причиной падения около 300 деревьев по всем районам Одессы.Об этом в ходе брифинга сообщил директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман, пишет Politeka.net

По его словам, сотрудники городских служб уже "распилили и оттащили" 146 упавших деревьев. Еще 148 планируют убрать до завтрашнего дня. Он отметил, что в ликвидации последствий стихии задействовано 20 единиц спецтехники.

«С раннего утра мы уже были готовы к непогоде. Работы не будут останавливаться ни на минуту, пока не ликвидируют все последствия. Сейчас главная задача — максимально быстро убрать все последствия, чтобы город мог вернуться к прежнему ритму», — сообщил директор.

Кроме того, ветер повредил 10 высоковольтных линий, особенно пострадал Северный РЭС. Там зафиксировано 6 повреждений на линиях.

При этом из-за непогоды перестали курсировать трамвай 21 маршрута, а также 2-й и 3-й троллейбусы.

Синоптики предупредили, что стихия будет бушевать до вечера понедельника, а порывы ветра достигнут 32 м/с.

В Одесской области буря сорвала крышу с Дома культуры в Ананьеве, а также кровлю админздания РЭС и железнодорожной станции – в Подольске Всего, по данным Одесской ОГА, в регионе сорваны крыши на 17 объектах, среди которых 2 дома культуры, 1 больница, 1 магазин, 1 железнодорожная станция, 2 школы, 1 общежитие и 9 жилых домов.

По состоянию на 15:00 в понедельник, 24 февраля, в Одесской области обесточены 145 населенных пунктов.

В Березовском районе обесточено 24 населенных пункта, в Подольском – 12, в Измаильском - 1, Белгород-Днестровском – 27, Раздельнянском – 24, Овидиопольском - 8, Лиманском – 17, Ивановском – 16, Беляевском – 7.

Кроме того, без света остались некоторые жители Черноморска и Одессы.

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