В сети показали, как шторм чуть не смыл Объездную дорогу в Одессе

Соответствующее видео разместил информационный портал "Думская" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ураган, который пронесся по Одессе и области, 24 февраля, привел к сильному шторму в Черном море и одесских лиманах – Хаджибейском и Куяльницком.

В частности, в районе Объездной дороги Одессы Хаджибейский лиман вышел из берегов и залил проезжую часть.

На кадрах, которые публикуют в СМИ, можно увидеть, что на Объездной дороге волны буквально заливают трассу, по которой едут автомобили.

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В понедельник, 24 февраля, шквальный ветер стал причиной падения около 300 деревьев по всем районам Одессы.Об этом в ходе брифинга сообщил директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман.

По его словам, сотрудники городских служб уже "распилили и оттащили" 146 упавших деревьев. Еще 148 планируют убрать до завтрашнего дня. Он отметил, что в ликвидации последствий стихии задействовано 20 единиц спецтехники.

«С раннего утра мы уже были готовы к непогоде. Работы не будут останавливаться ни на минуту, пока не ликвидируют все последствия. Сейчас главная задача — максимально быстро убрать все последствия, чтобы город мог вернуться к прежнему ритму», — сообщил директор.

Кроме того, ветер повредил 10 высоковольтных линий, особенно пострадал Северный РЭС. Там зафиксировано 6 повреждений на линиях.

При этом из-за непогоды перестали курсировать трамвай 21-го маршрута, а также 2-й и 3-й троллейбусы.

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