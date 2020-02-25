В Одесской области из-за урагана продолжают оставаться обесточенными 127 населенных пункта

Об этом передает Politeka, со ссылкой на информацию пресс-службы областного ГСЧС.

По состоянию на 6 часов утра, 25 февраля, в результате неблагоприятных погодных условий в Одесской области остаются без света 127 населенных пунктов: Березовский р-н - 14 Измаильский р-н - 3, Б.-Днестровский р-н - 14 Коминтерновский р-н - 12 Овидиопольский р-н - 2, Лиманский р-н - 12, Ивановский р-н - 5, Беляевский р-н - 3, Ширяевский р-н - 5, Захаровское р-н - 10, Николаевский р-н - 13 Любашовский р-н - 8, Килийский р-н - 3, Березовский р-н - 1, Березовский р-н - 1, м. Одеса - 18.

Сообщается, что к ликвидации аварийных ситуаций задействовано 58 бригад РЭС.

В тоже время на ликвидацию последствий непогоды подразделения спасателей привлекались 29 раз. Было убрано 17 поваленных деревьев, проведен демонтаж 4-х и закрепление 8-и аварийных конструкций.

Всего от ДСНС привлечено 29 единиц пожарно-спасательной техники и 107 человек личного состава.

Напомним, стихия обрушилась сразу на несколько областей страны в понедельник, 24 февраля. Ураган принес в Украину мощный циклон Юля, из-за которого на страну обрушился ливень, море штормит, а сильные порывы ветра валят деревья, срывают крыши и даже разрушают мосты.

Одним из главных эпицентров погодного бедствия стала Одесская область. В Одессе на Объездной дороге волны буквально залили трассу, по которой ездят машины. Кроме того, в городе штормовой ветер снес остановку и повалил множество деревьев. Одно из них, при этом, убило пожилую женщину.

Напомним, жуткая стихия накрыла Украину: деревья вырывает с корнями, сносит мосты, появились страшные кадры.

Как сообщала Politeka, лютый ураган разбушевался в Одессе, видео разрушений: "Срывает крыши и...".

Также Politeka писала, что новая напасть надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек".