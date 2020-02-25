Циклон «Юлия» принес песчаную бурю, которая засыпала землей трассу Одесса-Киев

Соответствующие фото обнародовали очевидцы в социальных сетях, передает Politeka.net

В частности, из-за пылевой бури на дорогах, образовались кучи земли на трассе Одесса-Киев.

Как сообщил руководитель службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода, землю пришлось убирать с помощью снегоуборочной техники на 331 км трассы М05.

Напомним, настоящий конец света обрушился на Одессу в понедельник. Кроме сильного, штормового ветра, ломающего деревья и срывающего крыши, в Южную Пальмиру пришла песчаная буря.

Синоптики предупредили, что стихия будет бушевать до вечера понедельника, а порывы ветра достигнут 32 м/с.

А тем временем в Одессе подвели итоги последствий урагана.

В понедельник, 24 февраля, шквальный ветер стал причиной падения около 300 деревьев по всем районам Одессы.Об этом в ходе брифинга сообщил директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман.

По его словам, сотрудники городских служб уже "распилили и оттащили" 146 упавших деревьев. Еще 148 планируют убрать до завтрашнего дня. Он отметил, что в ликвидации последствий стихии задействовано 20 единиц спецтехники.

«С раннего утра мы уже были готовы к непогоде. Работы не будут останавливаться ни на минуту, пока не ликвидируют все последствия. Сейчас главная задача — максимально быстро убрать все последствия, чтобы город мог вернуться к прежнему ритму», — сообщил директор.

Кроме того, ветер повредил 10 высоковольтных линий, особенно пострадал Северный РЭС. Там зафиксировано 6 повреждений на линиях.

При этом из-за непогоды перестали курсировать трамвай 21 маршрута, а также 2-й и 3-й троллейбусы.

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