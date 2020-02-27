На одесском причале тушили масштабный пожар

О ЧП, которое случилось утром, 27 февраля передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области. Кадры с места события разместили местные паблики.

По словам спасателей, сигнал о возгорании домиков отдыха на причале № 137 по улице Шкиперской поступило рано утром в 5:25.

По прибытию к месту вызова пожарниками было установлено, что произошло загорание домов отдыха на площади 300 кв. м. Отмечается, что при этом была угроза распространения огня на рядом расположенные курени.

«Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному номеру вызова. На месте пожара были созданы 2 оперативные участки и обеспечено эффективное тушение пожара», - сообщили в ведомстве.

Уже в 07:22 возгорание удалось локализовать, а в 08:13 пожар на площади 400 квадратных метрах был ликвидирован.

К счастью, о погибших и пострадавших не сообщается. Но причину пожара еще предстоит выяснить специалистам.

Ранее мы писали, ураганный ветер спровоцировал два крупных пожара вблизи Одессы.

Вечером, 24 февраля, горела заповедная зона Нижнеднестровского национального парка Одесской области. К пожару привело неосторожное обращение с огнем и сильный ветер.

Дирекция парка сообщила, что возгорание началось в районе 48-го километра трассы Одесса — Рени.

Северный ветер гнал огонь по заповедной зоне вдоль лимана.

Еще один пожар случился на одесских полях орошения.

Вечером, 24 февраля, на Хаджибеевской дороге загорелся камыш. Благодаря сильному ветру огонь быстро распространился на большую территорию.

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