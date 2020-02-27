Проверяют всех пассажиров, прилетевших из других стран

В Одессе продолжают тревожиться из-за угрозы распространения опасного вируса COVID-1 из Китая

В частности, в одесском аэропорту стали проверять всех пассажиров, которые прилетели из других стран, сообщает местное издание УСИ .

Как рассказали врачи, в первую очередь они обращают внимание на температуру тела, бледность лица. Проверяют всех пассажиров, которые прилетели в Одессу.

При этом отмечается, что прибывшие из стран, где есть зараженные коронавирусом, проходят проверку у сотрудников Госпогранслужбы.

Если оказывается, что у пассажира повышенная температура, его на машине скорой помощи отправляют на дополнительную проверку в Старый терминал.

Медики уточнили, что активная проверка проходит лишь со вчерашнего дня, но проверяли пассажиров из стран, где есть зараженные, и раньше. За месяц одного человека отправили в больницу. Но вирус не подтвердился.

«Всем известно что инкубационный период длится от 14 до 24 дней. Мы проводим температурный скрининг. Пассажиров из таких стран, как Италия, Германия, Россия и так далее мы опрашиваем и записываем адреса, так как это страны, где есть заболевание. Мы со вчерашнего дня у всех пассажиров проверяем температуру, - рассказал врач.

Некоторые пассажиры поделили своими впечатлениями. Они утверждают, что паники нет.

«Прилетели из Стамбула. Паники никакой нет. Нас проверяли, у нас все в порядке, - рассказала одесситка.

Ранее мы писали, украинцев растревожил контейнеровоз из Китая, который прибыл в Одессу.

Моряки этого судна переболели гриппом и вылечился, но медики не давали гарантий, что моряки не являются носителями коронавируса. В итоге, все обошлось благополучно. Санитарные службы, встретив контейнеровоз на карантинном причале в порту Одессы, развеяли все подозрения и сомнения.

Также мы писали, паника от угрозы распространения китайского коронавируса продолжает нарастать в Одессе и области.

В частности, в городе Белгород-Днестровском, что под Одессой, начали проводить санитарную обработку в маршрутках. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.

Отмечается, что компания "Севертранс" заключила договор с "Дез-Ельтор" о еженедельной обработке общественного транспорта из-за коронавируса. Кроме того, санитарную обработку собираются проводить и после того, как угроза коронавируса пройдет. Она будет осуществляться раз в месяц.

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