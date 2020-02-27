В Одессе полицейские задержали группу мужчин с ножами и запрещенной советской символикой
Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба местной патрульной полиции.
В полицию позвонили неравнодушные одесситы и сообщили о хулиганстве, которое произошло на одном из пляжей Приморского района города.
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По словам очевидцев, они увидел группу лиц, которые развесили флаг с запрещенной в Украине советской символикой.
Когда полицейские обнаружили мужчин, подпадающие по описание ориентировки, один из мужчин принялся убегать, но его догнали и задержали.
Патрульные рассказали, что во время поверхностной проверки у него как раз и обнаружили флаг с запрещенной символикой Советского Союза и два ножа.
На место были вызваны следователи, которые будут устанавливать дальнейшие обстоятельства дела.
Ранее мы писали о шабаше, который устроили любители Советского Союза на 23 февраля.
Несколько десятков любителей СССР, состоящих преимущественно из пенсионеров, собрались на Аллее Славы в парке Шевченко, чтобы возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу, пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Особо ярые представители принесли с собой, кроме цветов, портреты одиозного маршала Жукова.
В то же время запрещенной символики в виде георгиевских ленточек, флага СССР замечено не было.
Однако любителей «русского мира» в Одессе ждал небольшой сюрприз в виде нескольких десятков патриотов, которые также пришли к памятнику.
По словам активистов, они пришли, чтобы проследить за тем, чтоб не нарушался закон о декоммунизации.
После возложения последовали непродолжительные перепалки и выкрикивание разных идеологических кричалок. Но к счастью, обошлось без потасовок.
Любители СССР мирно покинули парк Шевченко на автобусе, специально организованном для этого мероприятия.
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