Они был вооружены

В Одессе полицейские задержали группу мужчин с ножами и запрещенной советской символикой

Как передает Politeka.net, об этом сообщает пресс-служба местной патрульной полиции.

В полицию позвонили неравнодушные одесситы и сообщили о хулиганстве, которое произошло на одном из пляжей Приморского района города.

По словам очевидцев, они увидел группу лиц, которые развесили флаг с запрещенной в Украине советской символикой.

Когда полицейские обнаружили мужчин, подпадающие по описание ориентировки, один из мужчин принялся убегать, но его догнали и задержали.

Патрульные рассказали, что во время поверхностной проверки у него как раз и обнаружили флаг с запрещенной символикой Советского Союза и два ножа.

На место были вызваны следователи, которые будут устанавливать дальнейшие обстоятельства дела.

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Несколько десятков любителей СССР, состоящих преимущественно из пенсионеров, собрались на Аллее Славы в парке Шевченко, чтобы возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу, пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Особо ярые представители принесли с собой, кроме цветов, портреты одиозного маршала Жукова.

В то же время запрещенной символики в виде георгиевских ленточек, флага СССР замечено не было.

Однако любителей «русского мира» в Одессе ждал небольшой сюрприз в виде нескольких десятков патриотов, которые также пришли к памятнику.

По словам активистов, они пришли, чтобы проследить за тем, чтоб не нарушался закон о декоммунизации.

После возложения последовали непродолжительные перепалки и выкрикивание разных идеологических кричалок. Но к счастью, обошлось без потасовок.

Любители СССР мирно покинули парк Шевченко на автобусе, специально организованном для этого мероприятия.

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