Копы просили его одеть хотя бы штаны

По улицам Одессы полицейские ловили неадекватного мужчину, который был полностью обнажен

Инцидент случился средь бела дня 25 февраля на улице Академика Воробьева на Слободке. Его зафиксировали на камеры телефонов случайные прохожие, которые выложили видео в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как полицейские просят мужчину одеть штаны, но тот ведет себя неадекватно, убегает и кричит "Помогите!". При этом мужчина едва не попал под колеса проезжающих мимо автомобилей.

Как выяснилось, неадекват сбежал из психиатрической лечебнице, которая находится неподалеку.

В итоге стражам порядка удалось поймать мужчину и вернуть в медучреждение.

Ранее мы писали, в Одессе неадекватный мужчина решил пострелять по незнакомым людям прямо на остановке.

Инцидент произошел возле супермаркета АТБ на Среднефонтанской улице.

45-летний одессит несколько раз выстрелил в незнакомого ему человека, который стоял на остановке общественного транспорта с женой и маленьким ребенком.

Пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован в больницу.

Отмечается, что копы уже задержали злоумышленника. У него изъяли два пистолета, похожие на пневматические, и нож.

Откуда у мужчины оружие, неизвестно.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

По словам очевидцев, неравнодушные одесситы до приезда полиции скрутили стрелка и отобрали у него оружие.

Также мы писали, в Одессе неадекватный мужчина стрелял из ружья по детям, которые играли под окнами в Малиновском районе на улице Скворцова.

Когда приехали полицейские, стрелок закрылся в квартире и не реагировал на требования правоохранителей. Позже свои действия мужчина объяснил тем, что соседские дети слишком сильно шумели, играясь возле его ворот.

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