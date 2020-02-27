В Одесской области смерть молодой женщины растревожила регион и вызвала волну слухов о коронавирусе

Об этом пишет Думская

30-летняя женщина умерла в Захарьевской районной больнице на севере Одесской области.

По слухам, которые стали распространяться, она скончалась от коронавирусной инфекции, занесенной через границу из Румынии и Молдовы.

Кроме того, совсем недавно в той же больнице скончался ребенок, причем якобы с похожими симптомами.

Издание сообщает, что факт смерти больной подтвердили в райсовете, при этом уточнили, что в поселок дважды вызывали санитарную авиацию, чтобы отправить больную в областной центр, но она была, увы, нетранспортабельной.

Как объяснили медики, у больной не было ОРВИ и пневмонии. Она скончалась от ишемической кардиомиопатии.

«Действительно, когда делали рентген, было подозрение на пневмонию, однако вскрытие показало, что легкие абсолютно чистые. Проблема была в сердце, — рассказали они.

Информацию об умершем ребенке врачи опровергли, отметив, что это ложь.

«Такого у нас, к счастью, не было», - добавили они.

Ранее мы писали, в одесском аэропорту стали проверять всех пассажиров, которые прилетели из других стран.

Как рассказали врачи, в первую очередь они обращают внимание на температуру тела, бледность лица. Проверяют всех пассажиров, которые прилетели в Одессу.

Если оказывается, что у пассажира повышенная температура, его на машине скорой помощи отправляют на дополнительную проверку в Старый терминал.

Медики уточнили, что активная проверка проходит лишь со вчерашнего дня, но проверяли пассажиров из стран, где есть зараженные, и раньше. За месяц одного человека отправили в больницу. Но вирус не подтвердился.

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