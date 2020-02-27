Одесситов просят воздержаться от поездок в Италию и Японию, по причине того, что количество инфицированных коронавирусом в этих странах резко растет

Как передает Politeka.net, соответствующая информация появилась на сайте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Одесситов обращают внимание, что в Италии и Японии зарегистрировали новые смертельные случаи коронавируса.

В связи с увеличением заболевших коронавирусом COVID-19 в Японии, одесситам, находящимся в стране или планирующим поездку, следует соблюдать некоторые рекомендации. Также это касается пожилых людей и имеющих хронические заболевания.



Кроме того, резко возросло количество заболевших коронавирусом до 450 человек в Италии. Среди них - 26-летняя украинка, работающая на севере в Кремоне. Она навестила живущих на юге родителей в Чиленто/Салерно. Ее разместили в инфекционном отделении больницы в Неаполе. Она находится в удовлетворительном состоянии. Окончательный диагноз подтвердят в римской клинике. Ее родителей временно поместили на карантин.



Поэтому при поездке в Италию, а также тем, кто сейчас там находится, тоже необходимо соблюдать превентивные меры для защиты от коронавируса.



В первую очередь, необходимо воздержаться от посещения районов, где имеются заболевшие. Кроме того, следует сторониться больных, не ходить на мероприятия с большим количеством людей. В общественных местах нужно использовать защитную маску, а также следить за личной гигиеной.



При обнаружении симптомов заболевания, нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

Ранее мы писали, в одесском аэропорту стали проверять всех пассажиров, которые прилетели из других стран.

Как рассказали врачи, в первую очередь они обращают внимание на температуру тела, бледность лица. Проверяют всех пассажиров, которые прилетели в Одессу.

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