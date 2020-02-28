Украинские моряки, в том числе и одесситы, попали в сложную ситуацию у берегов Китая

Подробности рассказали в благотворительной организации «Ассоль», пишет Politeka.net,

Два месяца назад судно New Orion (IMO 9250141, флаг Камеруна), владельцем которого является фирма Vercania Holding LTD, было арестовано из-за долгов и сейчас находится на территории Китая в порту города Цзянинь.

На его борту находится экипаж, который состоит из 23 граждан Украины, одному из которых срочно нужна медицинская помощь, так как у него паховая грыжа.

У моряков уже на исходе питьевая вода, продукты питания, медикаменты и горючее. Кроме того, в последние 5 месяцев им не выплачивается зарплата. Моряки утверждают, что судовладелец никак не пытается решить указанные проблемы и бросил их и судно на произвол судьбы.

«Это судно проблемное, раньше моряки уже попадали в ситуации, которые требовали вмешательства с этим судовладельцем. К нам обратились родственники членов экипажа. Мы направили обращение в Министерство иностранных дел. Так как в связи с ситуацией в Китае только они могут сейчас оказать помощь. Но юридические проблемы они решить не смогут, у судовладельца большая задолженность по заработной плате экипажу. Судно арестовали за долги судовладельца, – рассказали в фонде "Ассоль".

Также родственники членов экипажа обратились за помощью к нардепам.

Ранее мы писали, родственники розыскивают украинского моряка, который бесследно исчез у берегов США.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила его супруга одесситка Наталья Литвиненко.

По словам женщины, 41-летний Денис Литвиненко пропал во время рейса недалеко от берегов США.

«Пропал второй механик судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала она.

Наталья Литвиненко призвала помочь в поисках ее родственника.

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