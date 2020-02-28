В Одессе активно будут бороться с эпидемией коронавируса

Одесситов, зараженных коронавирусом, будет перевозить специальный санитарный вертолет

Как он выглядит, показала пресс-служба ГСЧС, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Сообщается, что в связи с постоянной угрозой распространения коронавируса, на круглосуточное дежурство заступил многофункциональный вертолет-трансформер Ми-8МТВ-1, который в условиях безвозмездного договора передала авиакомпания «Украинские вертолеты» для транспортировки вероятных инфекционных больных коронавирусом.

Он оборудован медицинским модулем с полным комплектом оборудования для экстренной помощи и поддержки жизнедеятельности, в частности, изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, а также обеззараживающим душем.

В ведомстве отметили, что вертолет будет нести дежурство на авиационном площадке ГСЧС, а эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км по всей территории страны.

Ранее мы писали, в одесском аэропорту стали проверять всех пассажиров, которые прилетели из других стран.

Как рассказали врачи, в первую очередь они обращают внимание на температуру тела, бледность лица. Проверяют всех пассажиров, которые прилетели в Одессу.

При этом отмечается, что прибывшие из стран, где есть зараженные коронавирусом, проходят проверку у сотрудников Госпогранслужбы.

Если оказывается, что у пассажира повышенная температура, его на машине скорой помощи отправляют на дополнительную проверку в Старый терминал.

Медики уточнили, что активная проверка проходит лишь последние два дня, но проверяли пассажиров из стран, где есть зараженные, и раньше. За месяц одного человека отправили в больницу. Но вирус не подтвердился.

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