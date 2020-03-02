Новый циклон будет не таким сильным как Юля, но всё же

В первую неделю весны жителей Одессы и области предупредили об очередном ухудшении погодных условий

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Сегодня, 2 марта, в Одессе вновь ожидается сильный ветер. Из-за чего синоптики объявили штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы 15-24 м/сек. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла.

Погодные условия будут нести потенциальную угрозу, поэтому власти определили уровень опасности - желтый.

В связи с ухудшением погоды одесситов настоятельно призывают максимально ограничить перемещение по городу.

Горожан просят быть бдительными и не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Ранее мы рассказывали о том, что весна приготовила для украинцев неприятный сюрприз в виде морозов и снега. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, украинцам рано расслабляться в ожидании весны, так как март принесет в Украину морозы.

Горбань отмечает, что до конца марта климатическую весну ждать не стоит. Несмотря на то, что начало марта будет теплым, позже в страну придут холода. В некоторых регионах температура воздуха опустится до 15-17 градусов мороза. Ощутимое похолодание с дождями и мокрым снегом, по словам синоптика, придет во все области. Согласно прогнозу, погода ухудшится 9-10 марта.

Напомним, весна вытеснит зиму из Украины, погода уготовила настоящее ассорти.

Как сообщала Politeka, шторм несется на Украину: когда ждать удара погоды, подробности.

Также Politeka писала, как выглядело небо перед ураганом в Одессе, удивительные фото.