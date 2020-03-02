Одесса опять в огне

В центре Одессы загорелось еще одно старинное здание, в результате ЧП пострадала молодая женщина

Речь идет о здании на Греческой, 20, которое является памятником архитектуры - Доходный дом Маврокордато. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сообщили местные спасатели, пожар вспыхнул ночью в жилой квартире на 3 этаже, передает Politeka.net

Пламя быстро распространилось по помещению и перекинулось на крышу и соседние квартиры. В результате пожара пострадала 26-летняя женщина, ее с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в одну из больниц.

В тоже время спасатели эвакуировали из здания 12 человек. Еще 30 вышли самостоятельно.

Площадь возгорания составила 50 метров квадратных, которые удалось локализовать.

Движение по Греческой улице, между Пушкинской и Ришельевской, в тот момент было перекрыто.

Отмечается, что ликвидацию пожара осложнила захламленность чердака: деревянная мебель, домашнее имущество. Об этом сообщил во время брифинга первый заместитель начальника областного ГСЧС Игорь Будаленко.

Очевидцы утверждают, что пожар начался в коммунальной квартире №2.

Ранее мы писали, жуткий пожар, который вспыхнул в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, 4 декабря, всколыхнул всю Украину.

Загорелось помещение на третьем этаже шестиэтажного дома. Огонь удалось ликвидировать лишь под вечер.

Сразу были опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук. Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм.

8 декабря в Украине был объявлен траур по погибшим в жутком пожаре, а через четыре дня спасатели отчитались, что из-под завалов достали тела последних жертв.

По официальной информации, пожар в одесском колледже унес жизни 16 человек.

Напомним, пожар в Одесском колледже: появились страшные данные о жертвах, «молится вся Украина»

Как сообщала Politeka, пожар в одесском колледже: появились пугающие кадры с места трагедии

Также Politeka писала, появились фото пропавших на пожаре в одесском колледже