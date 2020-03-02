В центре Одессы загорелось еще одно старинное здание, в результате ЧП пострадала молодая женщина
Речь идет о здании на Греческой, 20, которое является памятником архитектуры - Доходный дом Маврокордато. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как сообщили местные спасатели, пожар вспыхнул ночью в жилой квартире на 3 этаже, передает Politeka.net
Пламя быстро распространилось по помещению и перекинулось на крышу и соседние квартиры. В результате пожара пострадала 26-летняя женщина, ее с диагнозом отравление продуктами горения госпитализировали в одну из больниц.
В тоже время спасатели эвакуировали из здания 12 человек. Еще 30 вышли самостоятельно.
Площадь возгорания составила 50 метров квадратных, которые удалось локализовать.
Движение по Греческой улице, между Пушкинской и Ришельевской, в тот момент было перекрыто.
Отмечается, что ликвидацию пожара осложнила захламленность чердака: деревянная мебель, домашнее имущество. Об этом сообщил во время брифинга первый заместитель начальника областного ГСЧС Игорь Будаленко.
Очевидцы утверждают, что пожар начался в коммунальной квартире №2.
Ранее мы писали, жуткий пожар, который вспыхнул в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, 4 декабря, всколыхнул всю Украину.
Загорелось помещение на третьем этаже шестиэтажного дома. Огонь удалось ликвидировать лишь под вечер.
Сразу были опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук. Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм.
8 декабря в Украине был объявлен траур по погибшим в жутком пожаре, а через четыре дня спасатели отчитались, что из-под завалов достали тела последних жертв.
По официальной информации, пожар в одесском колледже унес жизни 16 человек.
Напомним, пожар в Одесском колледже: появились страшные данные о жертвах, «молится вся Украина»
Как сообщала Politeka, пожар в одесском колледже: появились пугающие кадры с места трагедии
Также Politeka писала, появились фото пропавших на пожаре в одесском колледже