В Одессе началась массовая паника из-за коронавируса, в результате чего в аптеках резко возрос спрос на санитарные маски

Об этом сообщают местные СМИ .

Одесситы начали массово скупать одноразовые медицинские маски в аптеках города. Из-за чего их возник большой дефицит.

В частности, из 10 аптек, которые удалось посетить, маски нашлись только в одной - на улице Большая Арнаутская, 26. Причина, как не странно, в панике.

Как рассказала одна из сотрудниц аптеки, жители запасаются масками на случай эпидемии коронавируса в Одессе.

Обратим внимание, что в интернете санитарные маски по-прежнему активно продают. Однако цены них возросли минимум в четыре раза - от 200 до 500 гривен.

Ранее мы писали, что в связи с постоянной угрозой распространения коронавируса, на круглосуточное дежурство заступил многофункциональный вертолет-трансформер Ми-8МТВ-1, который в условиях безвозмездного договора передала авиакомпания «Украинские вертолеты» для транспортировки вероятных инфекционных больных коронавирусом.

Он оборудован медицинским модулем с полным комплектом оборудования для экстренной помощи и поддержки жизнедеятельности, в частности, изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, а также обеззараживающим душем.

Вертолет будет нести дежурство на авиационном площадке ГСЧС, а эвакуация на нем возможна на расстояние 1200 км по всей территории страны.

Кроме того, в одесском аэропорту стали проверять всех пассажиров, которые прилетели из других стран.

Как рассказали врачи, в первую очередь они обращают внимание на температуру тела, бледность лица. Проверяют всех пассажиров, которые прилетели в Одессу.

При этом отмечается, что прибывшие из стран, где есть зараженные коронавирусом, проходят проверку у сотрудников Госпогранслужбы.

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