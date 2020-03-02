В лесу на территории Одесской области обнаружен огромный склад боеприпасов

Как передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГСЧС, взрывоопасные предметы нашел житель города Березовка во время прогулки по лесу.

Пиротехники ГСЧС приступили к изъятию и обнаружили там 372 боеприпаса времен Второй мировой войны.

«Триста из них - артиллерийские снаряды калибра 75 мм, но встречались артснаряды и других калибров, а также четыре гранаты Ф-1», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что часть из них уничтожили на полигоне 29 февраля, но уничтожение основной массы старых снарядов (337) прошло 1 марта.

При этом в работе было задействовано пять пиротехников.

Ранее мы писали, спасатели в Одесской области обезвредили 2 артиллерийских снаряда времен Второй Мировой войны.

Сообщается, что бомбы обнаружили в Беляевке и за пределами поселка Новые Беляры Овидиопольского района.

Также мы писали, всего за сутки пиротехники изъяли шесть взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Так, в Ивановском районе обнаружили 2 артснаряда калибра 76 мм, в Березовском районе нашли авиационную бомбу АО-2,5, в Лиманском районе — 1 артснаряд калибра 122 мм и в Беляевском районе была найдена 1 минометная мина калибра 50 мм и 1 артснаряд калибра 150 мм.

Тем временем, сотрудники ГСЧС напоминают, что весной количество найденных устаревших снарядов значительно возрастает, ведь именно в этот период люди массово начинают наводить порядок на своих земельных участках.

В связи с этим спасатели призывают жителей загородных участков и сел быть внимательными во время подготовки земельных участков к посеву.

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