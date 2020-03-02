В Одессе осудили мужчину за пропаганду сепаратизма в социальных сетях

Как передает Politeka.net, подробности сообщил пресс-центр СБУ.

Как стало известно, житель Одессы на страницах соцсетех активно размещал публикации с призывом к так называемому насильственному изменению границы и захват государственной власти в Украине. Сотрудники СБУ, не заставили себя долго ждать, и заинтересовались его деятельностью.

Отмечается, что силовики провели обыски в его жилище и обнаружили компьютерную технику с материалами, подтверждающие противоправную деятельность интернет- агитатора.

Ему выдвинули обвинения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашей страны

Далее одессит пошел под суд, который признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, и засудил мужчину на пять лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

На данный момент приговор уже вступил в законную силу.

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Выяснилось, что девочка-подросток приехала в Одессу из Лиманского района.

Она была доставлена в отделение полиции, где рассказала, что не знала о том, что изображения на одежде являются запрещенными.

Копы провели с ней разъяснительную беседу и составили админпротокол на ее отца.

«Учитывая, что несовершеннолетний не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери относительно ее отца составлен протокол по ч. 4 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — говорится в сообщении пресс-службы.

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