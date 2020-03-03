Одесситам рассказали, чего ждать от погоды во вторник, 3 марта

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками.Без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью составит 5-7°С тепла, днем 9-11°С тепла.

В Одесской области - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 14-19°С, в прибрежной зоне 9-11°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

В этот день почитается память святителя Льва, папы Римского и святителя Агапита, исповедника. В прежние времена говорили: "Распушилась верба, зиме нет ходу до крестьянского двора". В этот день почитали птичку-овсянку "вестницей скорого тепла слыла она", крестьянки пекли овсянички (пирожки из овсяной муки). Наши предки старались увидеть как можно больше указаний на скорый приход тепла, ожидая весны и возрождения природы.

Ранее мы писали о том, что одесситов предупредили об очередном ухудшении погодных условий.

2 марта, в Одессе был сильный ветер. Из-за чего синоптики объявили штормовое предупреждение.

Также мы рассказывали о том, что весна приготовила для украинцев неприятный сюрприз в виде морозов и снега. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, украинцам рано расслабляться в ожидании весны, так как март принесет в Украину морозы.

Горбань отмечает, что до конца марта климатическую весну ждать не стоит. Несмотря на то, что начало марта будет теплым, позже в страну придут холода. В некоторых регионах температура воздуха опустится до 15-17 градусов мороза. Ощутимое похолодание с дождями и мокрым снегом, по словам синоптика, придет во все области. Согласно прогнозу, погода ухудшится 9-10 марта.

Напомним, весна вытеснит зиму из Украины, погода уготовила настоящее ассорти.

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